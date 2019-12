Stefanny, hermana de Kimberly Loaiza impacta con su belleza

Bien dice el refrán “de tal palo, tal astilla”, y con esto nos referimos a la belleza que posee Stefanny, la hermana de Kimberly Loaiza, quien ha sorprendido en las redes sociales al lucir espectacular. Bien sabemos que Kimberly Loaiza es una de las youtubers más influyentes del momento en México pero que además es una de las más bella y parece que su hermana Stefanny van por el mismo camino que La Lindura Mayor, pues no le pide nada a su hermana.

Aunque Stefanny Loaiza no cuenta con muchos seguidores en Instagram en comparación de Kimberly, no dudamos que en muy poco tiempo alcance la misma fama que la intérprete de No Seas Celoso.

Desde que Kimberly Loaiza presentó a su hermana, Stefanny, los seguidores en la cuenta de Instagram han ido en aumento, pues muchas personas han sorprendido con la belleza de la joven y su espectacular cuerpo.

Una de las más recientes publicaciones de Stefanny desató la locura de su más de medio millón de seguidores, pues en la imagen la podemos ver con un sexy traje de Santa Claus, en donde mostró su espectacular figura.

Hasta el momento la imagen lleva más de 190 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios halagadores.

"Hermosa, me encanta tu forma de ser y tu actitud..los mexicanos son hermosos y talentosos..saludos desde Bolivia", " Yo deje una carta en ese árbol, espero mi regalo", fueron algunos de los mensajes en la red social.