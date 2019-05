Spider-Man: lejos de casa estrena nuevo tráiler después de Avengers Endgame

La esperada película de Spider-Man: lejos de casa tiene un nuevo adelanto luego de los argumentos presentes en Avengers Endgame, la producción del Universo Cinematográfico de Marvel ha estrenado tráiler este lunes 6 de mayo. ¿Te lo piensas perder?

Después del estreno de Avengers Endgame estuvimos esperando por más de una semana nuevos detalles, por lo que ahora habría cosas más claras con el tráiler de Spider-Man: lejos de casa, sin necesidad de spoilers para los que aún no han podido ver la pelí de los Vengadores en su última batalla contra Thanos.

Spider-Man: far from home ha llegado después de algunos hechos de Avengers Endgame pero no antes como se había rumorado, en su trama estará presente su trauma por Tony Stark.

En la próxima cinta vermos a Peter Parker readaptandose a la vida después del enfrentamiento en el que estuvo presente contra Thanos y su poderoso chasquido. En su peli Mysterio será el villano principal y la reaparición de Nick Fury quien había desaparecido en Capitán América: soldado de invierno.