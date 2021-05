"Soy bruja maldita": Victoria Ruffo responde a Eugenio Derbez

Es bien sabido que desde hace años, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no cruzan palabras debido a que su relación terminó muy mal tras los rumores de una falsa boda, sin embargo, el comediante y productor mexicano hace unos días causó tremenda controversia al revelar que ni aunque a su hijo José Eduardo le pasara algo malo le hablaría a la estrella de las telenovelas, quien se consideró una "bruja maldita".

Fue durante la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, la cual se estrenó el pasado 20 de mayo, que a Eugenio Derbez se le escucha decir que ni así le hablará a Victoria Ruffo en refencia de que José Eduardo, hijo en común de los famoso, le pide que se comunique con su madre si algo le sucede mientras se lanza de un enorme puente.

“Papá, si me muero ahí le hablas a mi mamá”, solicitó José Eduardo, a lo que Eugenio Derbez contestó tajante: “No, ni así le voy a hablar”.

Como era de esperarse estás declaraciones generaron toda una controversia en las redes sociales, y a días de está polémica, Victoria Ruffo rompió el silencio y reveló qué es lo que pensaba sobre las declaraciones de su ex. De una manera tajante la estrella de telenovelas de Televisa, indicó que aunque no ve el reality, lo que más le gusta es que las personas se acerquen y le digan que José Eduardo se lleva el reality.

“No, yo no he visto ningún reality de esos. A mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático”, indicó la actriz mexicana.

Sin embargo, no fue todo, ya que la madre de José Eduardo dejó entrever que no le interesa lo que diga Eugenio Derbez pues ya pasaron tantos años, y que lo único importante es que el productor ya busca a su hijo, pero descartando que entre ellos exista algún tipo de comunciación, pues si no la hubo cuando el conductor de Miembros al Aire estaba chico, ya ha estás alturas no importa.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también. Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste”, expresó Victoria Ruffo.

La protagonista de novelas como La Madrastra, COrona de lágrimas, Triunfo del amor, Victoria, Pobre niña rica, entre otras, negó algún tipo de rivalidad con Eugenio Derbez, pues aseguró que no está enojada con el padre de su hijo. “Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste. Ni estamos enojados ni no enojados”, compartió Ruffo.

Para finalizar la entrevista, Victoria Ruffo indicó que ya está acostumbrada a que Eugenio Derbez la catalogue como la bruja del cuento.“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, indicó la actriz de 58 años.