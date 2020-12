Sorprende Thalía al aparecer toda sucia y luego elegante

Con el humor que la caracteriza, Thalía sorprendió a sus más de 16 millones de fans al aparecer toda sucia y sin una gota de maquillaje. Y aunque todo se trató de un meme, la actriz que se mantiene muy activa en las redes sociales no deja de sorprender a sus seguidores con sus ocurrencias. Thalía recordó y comparó los personajes de las telenovelas que la lanzaron al éxito internacional.

Fue a través de sus historias de Instagram que la esposa de Tommy Mottola compartió unas imágenes en las que recordó a Marimar y María Mercedes. La cantante aprovechó que hoy es 24 de diciembre (cena de Noche Buena) para comparar como se encuentra supuestamente en estos momentos (como Marimar) y como se verá unas horas más tarde (como Bella Aldama), personaje en María la del Barrio.

Mientras que Marimar luce sucia, Bella Aldama luce maquillada y con un elegante vestido negro, e incluso la empresaria mexicana comparó las fotografías de las novelas con imágenes de alfombras rojas a la que asistió.

Después de meses dolorosos, Thalía ve la llegada de la época navideña como un momento para consentir el alma. La cantante, que acaba de estrenar su sencillo "Feliz Navidad", pasará las fiestas sin salir de casa, para proteger a sus seres queridos, pues para ella lo importante es lo espiritual.

"Nos rodea mucha muerte, pero hay que enfocarnos en la vida, en el amor, hay que orar por las familias que están pasándola mal y han perdido todo. La oración tiene un poder inmenso y hay que mandar luz a esas personas. "Hay que enfocarnos en la Navidad, el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, en la esperanza, la fe, el amor y el agradecimiento", compartió.

"Si nosotros, de grandes, nos sentimos ansiosos, ¿cómo se sentirán nuestros jóvenes? A los jóvenes hay que decirles que no se sientan solos, siempre hay alguien que te va a escuchar y darte una mano", dijo la cantante, actriz y empresaria.

Thalía compartió en sus historias unas gratas imágenes de sus exitosas telenovelas. Foto Instagram Thalía

En sus más recientes historias de Instagram la famosa actriz de telenovelas compartió una rutina de ejercicio y en donde también se le vio ejercitando, además la cantante también aprovechó para desear feliz Navidad a sus fans y a la misma vez los llamó a quedarse en casa.

"Una Navidad hermosa, estamos a punto ya de celebrar, quedénse en sus casita, no vayan y visiten y hagan pachanga de aquí de allá, no viene al caso, en estos momentos de verdad muchas personas están en una mala situación han perdido a sus seres amados y están luchando por su vida, así que no sigamos propagando en esto, quedense en casita", dijo la empresaria.