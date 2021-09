Sorprende Lyn May con radical cambio de look y elasticidad ¿Podrán con tanto?

Gran revuelo está causando la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, luego de compartir a través de sus redes sociales que se sometió a un radical cambio de look, además de mostrar su elasticidad.

Fue a través de su perfil de Instagram que Lyn May que primeramente compartió una fotografía en la que luce su nuevo look; un novedoso corte de pelo de tono negro, dejando a un lado el castaño y el rubio. En la imagen la polémica vedette mexicana combinó esté look con un maquillaje claro; un delineado de ojos verde con un labial rojo.

En la descripción de la fotografía en la que presume su nueva apariencia, la ex participante del programa “¡Quiero Cantar!” de Tv Azteca escribió: '¿Podrán con tanto? Los quiere su amiga #LynMay'. Como era de esperarse, la fotografía rápidamente generó toda una controversia entre sus admiradores; pues mientras unos opinaron que se veía genial otros no dudaron en ofenderla.

“Que fresca te ves y preciosísimaaa”, “Con eso y mas! Regia y hermosa”, “Señora me asusto con esa cara”, “Hay no yo que tú me pondría una máscara”, “Que hermosa te dejaron!!! Ese makeup te sienta de lujo”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Por si no fuera suficiente el cambio de look, Lyn May aprovechó de nueva cuenta para mostrar su elasticidad. En está ocasión, la artista de 68 años compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que aparece sentada en un largo sillón de color tinto realizando unos arriesgados movimientos con los que dejó a todos con la boca abierta.

Cabe señalar que el video fue retomado por distintos perfiles de Instagram donde la actriz se ganó la total admiración de muchos pero además preocupó a muchos por su estado de gestación, pues basta recordar que hace unos días anunció que estaba esperando gemelos.

“Uno no se quiere reír , pero ella no coopera”, “Hay dios santo yo con 30 y todo me duele ya quisiera abrirme así”, “cuando uno pensaba que lo había visto todo llego esta”, “El embarazo lo tiene en la cabeza”, “Definitivamente esta sra no es normal”, “Pero esa pinche anciana no encuentra que más hacer”, “Yo: esperando que se asome! la cabeza del baby”, son algunos de las reacciones en las redes sociales.

Cabe señalar que fue en el mes de agosto cuando Lyn May anunció que estaba embarazada de su pareja, el cantante Markos D1, causando toda una polémica debido a que tiene 68 años, y con quien recientemente anunció que llegara al altar el próximo año.

Lyn reveló en sus redes sociales que su boda tendrá lugar en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. La actriz aprovechó para invitar a todos sus fans al festejo. “Los invito a mi boda, febrero 14, 2022. En La Vegas”, escribió en la descripción de un paquete de fotografías con quien sería su prometido.

