“¡Son unos marranos!”: Mamá de Valentín Elizalde explota contra Tano

Camila Valencia, madre del fallecido cantante Valentín Elizalde, quien perdió la vida en una emboscada el mes de noviembre pero del 2006, rompió el silencio respecto a las versiones que circulan respecto a que Tano Elizalde, traicionó a El Gallo de Oro y lo "puso" para que lo asesinaran.

Durante una entrevista a Ventaneando, la madre de Valentín Elizalde señaló que contrario a lo que dice Tano sobre que sentía mucho cariño por El Gallo de Oro es mentira, pues jamás mostró afecto hacia el intérprete de Vete Ya.

Contrario a lo que dijo Tano sobre que recibió siete balazos, la madre de Valentín Elizalde reveló que cuando fue a recoger el cuerpo de su hijo vio a Tano caminar por su propio pie y que incluso no le vio sangre.

"No creo que una persona con siete balazos pudiera andar caminando, yo no le mire sangre, sinceramente yo no le mire sangre", señaló la madre de Valentín.

Respecto a la relación que tuvo en su momento con Tano y que tiene actualmente, la madre de Valentín Elizalde señaló que en una sola ocasión platicó con él y fue cuando él fue a su casa y le pidió que le entregara el camión y la banda para que trabajarán para la niña y fue la única conversación que tuvo con él hasta la fecha.

La madre de Valentín indicó que después de tanto tiempo, hasta ahora que salió lo de la serie y las recientes especulaciones ha escuchado de Tano, sin embargo, no lo ha visto personalmente. Camila relató que todos años van a visitar la tumba de Valentín como la de esposo y nunca se presentó Tano y que un ramo de él nunca lo recibió y que nunca estuvo en los aniversarios de El Gallo de Oro.

Camilia indicó durante la entrevista que ella no podía creer que existiera una relación entre Tano y Gabriela Sabag, quien fuera esposa del intérprete de “Cómo me duele”, a quienes tachó de "marranos", pues no respetaron la memoria de su hijo.

"No lo creía. Jamás pensé que fueran a hacer esto. La familia se respeta: la memoria de mi hijo que la respeten. ¿Qué son, unos marranos, unas culebras? ¡Por favor!”, dijo la madre de Elizalde.