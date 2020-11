Son tal para cual: Leticia Calderón a Yadhira Carrillo ante súplica

Pese a que Yadhira Carrillo, en reiterados encuentros con la prensa ha asegurado que su esposo Juan Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada, es un buen padre y un hombre que siempre ha estado pendiente de sus hijos, Leticia Calderón de nueva cuenta reaccionó a las declaraciones de su colega y reiteró que su ex siempre fue un padre ausente.

Luego de que la protagonista de Amarte es mi Pecado le suplicara a Leticia Calderón dejar que sus hijos visiten a su padre en el reclusorio y dejará en entrever que es Lety quien no permite que los jóvenes convivan con su padre, la estrella principal de la novela Esmeralda volvió a remarcar que Juan ha sido un papá despreocupado y con pocas intenciones de convivir con sus hijos.

“Yo invito a nuestra amiga Leti Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan. Para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá. Ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él, lo más importante son sus hijos. Antes que otra cosa o que yo. Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí ya no los puede ver”, indicó Carrillo.

Fue durante una entrevista al programa Venga la Alegría que Calderón aseguró que Yadhira y Juan "son tal para cual", pues a eso se debe la insistencia de Carrillo en decir que Juan ha sido un buen padre, y que ella en ningún momento se ha opuesto para sus hijos vean a su padre.

"Es mentira, son tal para cual”, le respondió a Yadhira, quien asegura que Juan siempre ha estado con sus hijos. “Yo siempre lo he dicho. Es un tema muy delicado, la gente tiene que entender que tampoco es tan fácil, yo desde el primer día he estado insistiendo y no ha sido posible. Entiendo, por alguna razón, él tiene que solicitarlos (ver a sus hijos), él me puede llamar y si mis llamados lo permiten lo haré. Tampoco puedo insistir algo que se me ha negado. , indicó la actriz durante la entrevista.

La actriz de Imperio de Mentiras también reiteró que su ex siempre ha estado económicamente, sin embargo, a sus hijos les ha faltado el cariño y amor de su padre. “He hablado con Juan en pocas ocasiones… he estado, estoy y estaré con él. Les habla esporádicamente. Si ha llamado como seis o siete veces con los muchachos, tiene el celular de los muchachos, les puede llamar directamente", dijo.

¡En exclusiva, Leticia Calderón aclara las diferencias que ha tenido con Yadhira Carrillo por supuestamente no dejar que sus hijos vean a su padre en el reclusorio! ���� #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/HMa0Qa0bDs — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 17, 2020

"Económicamente siempre ha estado, ha ido un papá ausente por sus trabajos, viajes, casas, vida personal, venia esporádicamente para llevarlos a la escuela, venía a la casa, pero no así cada mes, cada 15 días, no es constante”, dijo la actriz de Televisa.

