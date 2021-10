‘Son parásitos y vividores’: Karla Panini arremete contra familia de Karla Luna

Luego de la polémica que generó Karla Panini por compartir un meme en el que le da la bienvenida a Maite Perroni por ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Claudia Martín y Andrés Tovar, situación que ella vivió hace unos años cuando fue tacahada de traicionar a su amiga Karla Luna y robarle el marido, ahora la famosa volvió a dar de que hablar al asegurar que la familia de la difunta comediante son vividores y parásitos.

Fue a través de un en vivo en Instagram que la ex integrante de Las Lavanderas compartió que mucha gente ya se dio cuenta que la familia de Karla Luna solo le interesa el dinero y no el bienestar de las hijas de la comediante, por lo que ya está harta de darles de comer, pues ya los ha alimentado desde hace años.

“La gente inteligente ya se dio cuenta. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia llena de parásitos y vividores. (...) Vamos a hablar para seguir desenmascarando a esa familia de vividores, que nunca han hecho nada más que vivir de los otros”, expresó la actriz.

Lee también: ¡Mano a mano! Cynthia Rodríguez y Ariadne Díaz en el mismo vestido

Por otro lado, Karla Panini manifestó que si calló por muchos años lo que pensaba de la familia de Karla Luna, no fue precisamente por miedo, pues tanto ella como su esposo no le tienen miedo a nadie. “Si no habíamos hablando antes, no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos y chismes porque les pagan”, indicó.

La ex Lavandera aseguró que ella siempre les decía sus cosas en su cara, sin embargo, por muchos años les ha dado de comer y siguen haciéndolo. “Lo digo en su cara. Ya les dimos muchos años de comer y seguimos dándoles. Pero si tú sigues siendo zombie no te das cuenta; si no eres zombie, sabes y dices ‘Ya sé por dónde va’”, expresó.

Lee también: Livia Brito revela que vivió penoso momento en una escena de cama: "Se me salió una amiga'

Por último, tras asegurar que la familia de Karla Luna eran unos vividores y parásitos, Karla Panini descartó que las hijas de Américo, Nina y Sara Garza Luna, no son parte de estos comentarios, pues, pese a tener sangre de ellos, ellas son muy independientes.

Síguenos en