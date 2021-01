Sofía Telch, hija de Ninel Conde, comparte su vida en redes

La hija de Ninel Conde y el actor de telenovelas Ari Telch, Sofía Telch, anunció que abriría su cuenta de Instagram y no ha dejado de publicar imágenes y videos, sorprendiendo a sus seguidores que ya suman cerca de 62 mil en Instagram.

Debido a que estaban inventando chismes sobre su vida, Sofía Telch, decidió abrir su cuenta de Instagram y publicar contenido para que en realidad vean cómo es su estilo de vida y no tengan que inventar cosas sobre ella.

En un video publicado en su cuenta de Instagram de más de 40 minutos, la hija de Ninel Conde explicó todas sus razones por las que volvió a redes sociales, interactuando con sus fans.

"Siempre hay una dinámica de que a veces sacaban fotos mías y ponían cualquier historia, y dije ya, mejor yo pongo las fotos... porque si sientes feo que tus fotos y sus cosas las agarren otras personas y hagan dinero con ellas", señaló.

Mencionó que otra de las razones por las que tomó esa decisión es porque se siente cansada de estar escondiendo sus cosas para que no la estén molestando, como ha estado ocurriendo regularmente.

Durante la grabación de un en vivo en Instagram, estuvo interactuando con sus seguidores quienes le hicieron preguntas, una de ellas fue acerca de si tuvo una relación con Alejandro Fernández, el hijo de ‘El Potrillo’.

"No, no anduve con el hijo de Alejandro Fernández, ni siquiera lo conozco, nunca lo he visto en mi vida", contestó contundentemente la hija de Ninel Conde.

Sofía Telch, mencionó que ese fue uno de los chismes que había inventado, pues nunca había visto en persona al hijo de Alejandro Fernández, por lo que tuvo que desmentir ese rumor el cual le causó gracia.

Añadió que ella no se considera una figura pública y que solo había abierto de nuevo su Instagram para compartir lo que ha hecho y lo que ha aprendido, y sobre todo de que conozcan más sobre ella sin tener que mentir respecto a su vida.

La hija de Ninel Conde y Ari Telch, nació del matrimonio de ambos actores hace 23 años, estudia periodismo y heredó la belleza que aún conserva su madre, ‘El bombón asesino’ Ninel Conde.