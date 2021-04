Hay personas que dejan una profunda huella en la vida de otras y que cuando se van su esencia y recuerdo permanece en la memoria y el corazón de sus seres queridos. Y ese es el caso de Sofía Castro con su abuela paterna, Socorro Castro Alba, quien falleció hace un año dejando un gran vacío en la hija de Angélica Rivera.

La joven actriz conmemoró la fecha con unas hermosas fotografías donde aparece con su abuelita, a quien le dedica un tierno y emotivo mensaje, donde le menciona lo mucho que le hace falta y lo que la extraña desde su partida.

Sofía Castro, hija del productor de telenovelas de Televisa José Alberto Castro, dejó ver que aún hay dolor por la pérdida de su abuela, a quien quiso mucho y con quien vivió algunas de sus más entrañables aventuras, pero le rindió homenaje con unas imágenes donde recuerda momentos felices que pasó a su lado.

Lee también: Fernando Carrillo sufre aparatoso accidente y casi muere

Fue mediante sus historias de Instagram que Sofía Castro compartió unas fotografías donde aparece con doña Socorro Castro Alba; la primera de ellas es más reciente pues la actriz ya era una joven, y en la segunda aparece de pequeña junto con su hermana Fernanda.

En la primera instantánea, la hija de José Alberto Castro aparece muy sonriente abrazando a su abuela y sobre la impresión le dedica unas palabras muy emotivas: “1 año de tu partida… Cuando te fuiste, te llevaste un cachito de mi alma contigo. No hay un día que no te piense, no hay un día que no te extrañe. Sé que siempre estás cerquita de mí, no me sueltes nunca. Te amo, Coco”.

Sofía Castro recuerda a su abuela con emotivo mensaje, a un año de su partida. Foto Instagram Sofía Castro

En la segunda imagen, Sofía Castro aparece de niña con un chonguito en medio de la cabeza y muy sonriente, mientras su abuela Socorro carga en sus brazos a su hermana Fernanda, quien era una bebé en ese entonces, y el mensaje continúa.

“Y a pesar de que te siento cerca… Me hacen falta tus llamadas por teléfono… tus consejos, tus diademas, tus brillos y lentejuelas. Gracias siempre, gracias por el gran papá que nos dejaste”, escribió la histrionisa refiriéndose a José Alberto Castro, quien, pese a que está divorciado de su mamá, siempre ha estado al pendiente de sus hijas.

Sofía Castro dedicó un tierno mensaje a su abuela fallecida Socorro Castro Alba. Foto Instagram Sofía Castro

Lee también: Revelan que Livia Brito habla pestes de los mexicanos tras brillar en La Desalmada

El 24 de abril de 2020, Socorro Castro Ávila, madre del productor José Alberto Castro y de la actriz y cantante Verónica Castro, falleció en medio de la pandemia. Aunque ambos dieron a conocer la noticia, fue Sofía Castro quien lanzó un emotivo mensaje sobre la pérdida de su abuelita, a quien le dijo adiós con todo el dolor de su corazón.

Y es que doña Socorro siempre fue un personaje presente e importante en la vida de sus nietas, a quienes les contaba grandes historias, las consentía y les daba grandes consejos, es por ello que la hija de Angélica Rivera la recordó con mucho cariño y especial admiración, a un año de su fallecimiento.