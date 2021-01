Sofía Castro ¡más enamorada que nunca!

No hay mejor manera de demostrarse el amor entre parejas que con un romántico beso y así lo ha dejado ver Sofía Castro al compartir al mundo una foto en la que derrocha el sentimiento más puro con su novio Pablo Bernot, pues demuestra que está ¡más enamorada que nunca!

Y aunque no es la primera vez que Sofía Castro, quien es hija de la reconocida actriz de telenovelas Angélica Rivera, ha compartido su amor por su novio, esta vez llegó al corazón de muchos de sus seguidores, mostrando su romántica escena desde la nieve.

"There are never enough I love you’s" (Nunca hay suficientes 'te amo') escribió Sofía Castro al pie de la foto en la que aparece junto a su novio dándose un beso y en la que lucen trajes térmicos con un estampado muy sicodélico.

Algunos famosos del medio del espectáculo se unieron a su felicidad y les aplaudieron su amor. "Woooauuuu", escribió sorprendida Elizabeth Álvarez, mientras que Vico Guadarrama -el maquillista de las estrellas- expresó: "Wow, los amo".

Los comentarios de Ninel Conde y Marlene Favela sólo se limitaron a expresar su admiración con emojis de corazón y aplausos y Ana Mireles externó emocionada: "Que fotoooon! Y ame todos tus outfits!!!!".

La modelo y tocaya de la hija de José Alberto Castro, Sofía Aragón expresó: "Se ven increíble", y otros famosos y amigos de la también actriz se unieron a su felicidad.

Y es que tras haber resultado positiva a la prueba del Covid-19, la actriz de "Por amar sin ley" (2018), está más entusiasmada que nunca, pues desde que anunció su contagio, se aisló tanto de sus papás y hermanas Regina y Fernanda así como del amor de su vida, Pablo Bernot.

Incluso, al momento de haber superado la enfermedad que aqueja al mundo entero, Sofía compartió su felicidad a través de una fotografía con su amor.