Soda Stereo reanuda en Argentina su gira "Gracias totales", homenaje a Cerati

Los cantantes y músicos Charly Alberti y Zeta Bosio, los dos integrantes de la banda argentina Soda Stereo, reanudarán en Buenos Aires, Argentina su gira "Gracias totales", que comenzaron a principios de 2020 para festejar su trayectoria y honrar a su fallecido y mítico cantante, Gustavo Cerati, pero que quedó truncada por la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En dos noches consecutivas, los próximos 18 y 19 de diciembre, el Campo de Polo de la capital argentina acogerá el show preparado para celebrar "la música y la historia" de Soda Stereo, que contará con la colaboración de diversos artistas nacionales e internacionales, ya sea de manera presencial o en formato audiovisual, a través de una puesta escénica de más de 400 metros cuadrados.

Según informaron fuentes de la producción del espectáculo, entre esos artistas estarán Chris Martin, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, Draco Rosa, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y Benito Cerati, hijo de Gustavo.

No faltarán tampoco músicos y técnicos que fueron parte importante de la historia y el recorrido del grupo, que estuvo en activo entre 1982 y 1997 —con una breve vuelta en 2007—, publicó siete discos de estudio, hizo multitud de giras principalmente por América Latina y fue artífice de éxitos como "Persiana americana", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción".

En octubre de 2019, Alberti y Bosio anunciaron su regreso a los escenarios con una gira por Latinoamérica que contaría, en forma presencial o gracias a la tecnología, con vocalistas invitados en sustitución de Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cardiovascular.

Ya entonces el grupo aclaró que no se trataba de una "vuelta" de la banda, sino de un 'show' con el cual festejar su trayectoria y honrar a su cantante.

"La gira 'Gracias Totales' podría significar la última oportunidad de disfrutar la música de Soda en vivo de la mano de Zeta y Charly juntos sobre un escenario", señaló la producción del evento.

Tras un primer show en Bogotá en febrero de 2020, llegaron otros en Lima, en Guadalajara y Ciudad de México, pero el resto de fechas debieron posponerse por la pandemia del coronavirus.

Los dos shows del próximo fin de semana en Buenos Aires —para el del día 18 ya se agotaron las entradas— sustituyen a los que se tenían previstos el 21 y 22 de marzo del año pasado.

Tras su reencuentro con el público de la ciudad que les vio nacer como grupo, el espectáculo llegará, entre febrero y abril próximos, a República Dominicana, Estados Unidos, México, Paraguay y Chile. EFE

Con información de SODA STEREO / Agencia Buenos Aires, Argentina / Fotografía Instagram Soda Stereo

