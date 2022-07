Sobrino de Ricky Martin le estaría arruinando la vida, denuncia que ha recibido llamadas amenazantes

Un chico puertorriqueño de nombre Dennis Yadiel Sánchez, sobrino del cantante Ricky Martin, contra el que pidió una orden de protección, ha denunciado ahora haber recibido llamadas con amenazas de muerte por parte del cantante, según informó este miércoles la Policía de Puerto Rico.

Dennis Yadiel Sánchez alegó que un hombre lo amenazó de muerte si hablaba en la vista por la orden de protección por violencia doméstica, prevista para este jueves, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico.

Esa llamada telefónica tuvo lugar a las 21:05 hora local de antier miércoles (01:05 GMT de hoy), según el comunicado de la Policía. Un minuto más tarde, el joven, de 21 años, atendió una segunda llamada, efectuada desde otro número de teléfono, en la que la voz de un hombre le mencionó la calle Tarragona, donde reside.

Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este investigan esta querella de intimidación y han puesto en conocimiento de la misma a la División de Delitos Sexuales.

Por ello, puso una denuncia y la jueza Raiza Cajigas Campbell emitió el pasado 3 de julio la orden de protección contra Ricky Martin en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica.

El intérprete de grandes éxitos musicales como "La copa de la vida", "La mordidita" y "Livin' la Vida Loca" ha negado estos hechos, al igual que su equipo legal, mientras que uno de sus hermanos ha dicho que el sobrino padece problemas mentales.

Ricky Martin aseguró en redes sociales que esas alegaciones son "totalmente falsas" y que enfrentará el proceso judicial "con la responsabilidad" que le caracteriza.

Hace cinco días, surgieron además informaciones en algunos medios de comunicación que apuntaban a una posible condena de hasta 50 años de cárcel contra el cantante en caso de que fuera declarado culpable de incesto.

En respuesta, su equipo legal señaló en un comunicado que "las noticias relacionadas con penas de cárcel u otras afirmaciones son incorrectas y falsas".

"Como hemos dicho anteriormente, cualquier imputación hacia la persona de Ricky Martin es incorrecta (...) Una orden de protección es un proceso de naturaleza civil y no criminal como se está queriendo tergiversar", comentó el equipo compuesto por los licenciados Carmelo Dávila, Joaquín Monserrate Matienzo y Harry Mansanet.

Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. EFE

El propio cantante utilizó sus redes sociales para desmentir todo este circo mediático creado por su sobrino y en sus perfiles oficiales de Instagram y Twitter publicó un comunicado que confirma total absolución por parte de la jueza civil:

En la última parte del comunicado emitido por el equipo de abogados del cantante boricua, deja ver que el mismo, se presentará en un serie de conciertos que tiene programados para el próximo fin de semana en el legendario recinto Hollywood Bowl, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, California, EE.UU.

Decenas de famosos se han unido virtualmente a la felicidad que embarga al boricua, debido a la comprobación de su inocencia; entre ellos, el cantante español Alejandro Sanz y su esposo, el pintor Jwan Yosef, quien le escribió: "Mi Amor".

Con información de RICKY MARTIN / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Ricky Martin

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!