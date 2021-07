Sin temor a que el mundo se le vaya encima, José Ron defiende a Livia Brito

Tras una emotiva felicitación a su amiga y ex, Livia Brito por su cumpleaños número 35, el actor mexicano José Ron, quien es el protagonista de La Desalmada al lado de la cubana, fue cuestionado durante una entrevista sobre el escándalo que enfrentó su compañera de novela en el 2020 al agredir al fotógrafo, Ernesto Zepeda.

Fue a través de una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando de Tv Azteca que José Ron rompió el silencio, y pese a que el mundo se le podría ir encima, el actor no dudó en defender a Livia Brito, con quien lleva una excelente relación de amistad. “Yo no sé, no estoy enterado de la situación, créeme que, o sea, por más que me preguntes no estoy, no sé de la situación, simplemente apoyo a mi amiga, somos compañeros, la quiero bastante y nada, la vida continúa”, dijo en entrevista para el programa de espectáculos.

Ante la insistencia de los reporteros de saber más a fondo la postura del galán de telenovelas, Ron justificó la acción de la bella actriz al decir que "todos tenemos momentos buenos y malos". “Nada, creo que todos tenemos momentos buenos y malos y hay que aprender nada más de lo que nos pasa, la vida continúa y listo”.

El modelo destacó que él no es nadie para juzgar el actuar de las demás personas, pues también es ser humano y en repetidas ocasiones ha cometido errores. “Yo soy también un ser humano y he cometido muchos errores en la vida, entonces, yo hablar de la vida de alguien más no me corresponde”.

Cabe señalar que ayer (21 de julio), Livia Brito cumplió 35 años por lo que la producción le celebró en medio de las grabaciones de La Desalmada. Además de que algunos famosos como José Ron no desaprovecharon la oportunidad y le dedicaron a través de sus redes sociales felicitaciones.

"Feliz cumpleaños mi Desalmada. @liviabritopes Dios te bendiga!!!. Ya va en camino Rafael con la serenata!", escribió José Ron junto a una fotografía en la que aparece junto a Livia Brito mientras graban una escena de La Desalmada.

Cabe señalar que Livia Brito y José Ron tuvieron un romance en el 2014 mientras grababan la telenovela, Muchachita Italiana viene a casarse, sin embargo, su relación llegó a su fin poco después, sin embargo, tanto la cubana como el mexicano nunca dieron detalles de está ruptura pero todo quedó en buenos términos.

