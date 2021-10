Sin tapujos, Chiquis Rivera presume que su conciencia esta limpia y cuenta su verdad; lanza libro

Janney "Chiquis" Rivera de nueva cuenta vuelve a acaparar titulares de diversos medios de comunicación tras revelar que está a punto de sacar su autobiografía llamada "Invencible" con el que limpia su conciencia revelando toda la verdad de lo que ha pasado en su vida.

Chiquis Rivera es una de las celebridades que ha vivido en la polémica desde muy niña, siendo hija de Jenny "La Diva de la Banda" vivió muchísimas cosas, es por ello que desea contar por su propia boca lo que ha pasado a lo largo desde los años, desde que fue víctima de violación hasta de ser tachada como la oveja negra de la familia tras revelarse que había tenido una relación con Esteban Loaiza, pareja de su madre.

La cantante presentará en los primeros meses del 2022 un libro donde narrará todo lo que ha vivido hasta ahora, tanto experiencias buenas como malas. Depresión. Ansiedad. Angustia. "Hablaré de esto y mucho más en mis memorias 'Invencible' libro que estará disponible para que todos ustedes lo lean el 8 de febrero de 2022", compartió la hija de Jenni Rivera.

"No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro", escribió a través de sus redes sociales. Chiquis Rivera" agregó que necesita ser honesta para darle un ejemplo a sus fans y a ella misma de que puede superar cualquier cosa.

"Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años, pero he venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo? y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes!", finalizó.

