Sin rencor y sin pelos en la lengua, Cecilia Galliano habla de Sebastián Rulli: "ensució algo"

Tras once años de su divorcio con el galán de telenovelas, Sebastián Rulli, la famosa Cecilia Galliano habló sin rencor y sin pelos en la lengua del protagonista de Los Ricos También Lloran y del padre de su hijo Santiago.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy que Cecilia Galliano habló sin filtros de su ex y ante tante insistencia accedió a hablar de cómo es la relación que tienen actualmente después de que años atrás pasaron en los juzgados. "Nos llevamos por mi hijo, ¿fue respuesta o no?", expresó la intérprete de Miriam en la exitosa telenovela La Desalmada.

En cuanto a que siempre es señalada como la ex de Sebastián Rulli, la modelo argentina indicó: "Yo te diría que no somos ex, somos padres. Hay una criatura en el medio, nos vamos a tener que ver toda la vida...", aclaró la estrella de televisión.

Cecilia Galliano confesó que al igual que en muchos casos su divorcio fue doloroso, pues luego de este proceso llegaron otros como las demandas, situación que ensució algo que podría haber sido bonito, sin embargo, con el paso de los años, esto quedó atrás y sin rencores.

"Después (del divorcio) vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres", aclaró la actriz argentina sin rencores. Cabe mencionar que han sido pocas las veces en las que la modelo ha hablado sobre este tema.

Por otro lado la estrella de televisión también habló de los motivos que la obligaron a terminar con la relación que tenía con el actor Mark Tacher, con quien estaba a punto de casarse. "Era mucho trabajo, más los niños, un divorcio... peleamos mucho por nuestra relación pero llegó un momento en el que era mejor estar (cada uno por su lado)", indicó.

Después de disfrutar su paso por La Desalmada, historia que ha sido una de las más gratificantes en su carrera como actriz, Cecilia Galliano retomó su carrera como modelo. Cabe mencionar que actualmente la actriz es una de las famosas más queridas y talentosas de la televisión, pese a que no es una de las artistas que se ve con mucha frecuencia en la televisión.

Además es uno de los rostros más bellos de la televisión. A sus 39 años goza de una espectacular anatomía que no duda en presumir a través de sus redes sociales en donde deja a más de alguno con el ojo cuadrado.

