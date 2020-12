¡Sin pelos en la lengua! Niurka dice por qué Livia Brito no consigue trabajo

Los que conocen a Niurka Marcos saben que la vedette y actriz se caracteriza por ser muy clara y directa en todo lo que dice. Desde que circuló la noticia de que Livia Brito y su novio Mariano agredieron físicamente al fotoperiodista, Ernesto Zepeda, a principios del mes de junio en Cancún, la cubana no dudó en explotar en contra de su paisana.

Recién sucedió la agresión, Niurka Marcos fue cuestionada por la prensa sobre que pensaba del problema en el que estaba involucrada la protagonista de La Piloto, a lo que en su momento le aconsejó a Livia Brito irse de México. "Lo menos que te van a decir es que te largues para tu tierra, estás sirviéndole la charola a la gente para que te mande a la ching...".dijo.

"No puedes estar en México y decir cosas feas de los mexicanos porque estás en México, pero bueno qué manera de ser pende... Te voy a decir por qué las disculpas no funcionan ahorita, porque la gente está enojada por eso lo ideal es que se guarde", remató la cubana cuando se enteró que Livia Brito había dicho que “está harta de los mexicanos”.

Lee también: ¡Irreconocible! Así lucía Fernando Colunga en sus inicios como actor

A escasos meses de dar su opinión, la cubana volvió a despotricar en contra de la actriz de Televisa y en esta ocasión aseguró por qué la actriz no consigue trabajo después de que su ex, el productor, Juan Osorio, le quitara el protagónico de la novela Qué le pasa a mi Familia.

Durante una conferencia de prensa, la cubana aseguró que Livia Brito se ganó el odio de muchas personas debido a que fue humilde para disculparse, al contrario fue arrogante. Además de que no está de acuerdo que culpe al fotógrafo de que su carrera este terminada.

"Yo no estoy de acuerdo que por culpa de ese fotógrafo... yo pienso que, primero que nada, su carrera no está terminada, está teniendo un bache. Yo pienso que el mundo es muy extenso y que ella puede ejercer en cientos de millones de lugares en el mundo que no tienen nada que ver con nuestro nicho mexicano (...) No, no creo que se haya terminado por el fotógrafo, creo que se terminó por tus declaraciones, por tus acciones, por lo que tú hiciste público", dijo.

De acuerdo con Niurka, la cubana cometió varios errores al tratar de disculparse con su público, errores que la hicieron hundirse más, con tal de no llegar a un acuerdo con el fotógrafo, Ernesto Zepeda.

"Cuando sucedió lo del camarógrafo, lo único que tenías que hacer es ofrecer una disculpa pública, mostrar arrepentimiento, tratar de tener una comunicación con él, llegar a un arreglo, tratar de pedirle humildemente y sin arrogancia, en privado con un arreglo y un perdón. Además de ofrecerle un apoyo para sus lastimaduras y sus materiales. Eso es lo primero que debiste haber hecho", expresó.

Según Niurka, todo se le complicó a la actriz cuando salió a la luz que acudió a un funcionario para pedirle que borrará la evidencia y retirar la denuncia.

"Su error fue pedirle a este señor político, que ayudara a dar el carpetazo, por qué te quemó. En una de esas le quiso agarrar su fundillo y ella no se dejó. Es que todavía me ando preguntando porqué el político te ventiló ¿porqué te ventilaría alguien? Porque está enojado, porque está insatisfecho, porque está molesto o porque se quiere colgar de tu error para hacerse el digno y el correcto. Por una de esas razones, pero el caso es que te ventiló", remató la cubana.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ