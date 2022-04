Sin pelos en la lengua, Niurka Marcos asegura que no le tiene miedo a Laura Bozzo y la llama vieja

La vedette cubana, Niurka Marcos, fue una de las primeras artistas confirmadas para La Casa de los Famosos 2 , y ante la reciente noticia de que Laura Bozzo también se seumará a este reality de Telemundo para ser monitoreada las 24 horas del día por el público, la expareja de Juan Osorio aseguró que le tiene miedo a la conductora peruana e icluso la llamó vieja.

Fue durante su llegada a México procedente de Las Vegas cuando Niurka Marcos fue abordada por la prensa y en donde fue cuestionada sobre si le tiene miedo a Laura Bozzo por las cosas que ha dicho del pasado sobre ella y por si llegará a tomar represalías ahora que ambas compartirán espacios en La Casa de los Famosos.

Sin pelos en la lengua, la vedette cubana aseguró que conociendo a la conductora peruana, está hará diversas estupideces para llamar la atención del público pero eso lo da miedo porque ella ya es muy vieja. "Ella está muy vieja para eso, ella sabe perfectamente que todas las payasadas que hace son para llamar la atención y para que ustedes la tomen en cuenta, así lo mismo va hacer en la Casa de los Famosos, payasada para que la tomen en cuenta y si no las hace la sacan de la casa".

Respecto a si Laura Bozzo sería a la primer participante que nomirá para que salga de La Casa de los Famosos, la bailarina de 54 años declaró que eso no está segura, pues primero necesita convivir con ella antes de decidir. Cabe mencionar que tanto Niurka Marcos como Laura Bozzo son dos de las artistas más polémicas del momento y por supuesto darán mucho de que hablar en el reality.

Por otro lado, Niurka Marcos aseguró que La Casa de los Famosos no será ningún impedimiento para cumplir alguna necesidad, pues no descartó la posibilidad de hacer arder la casa con sus atrevimientos e incluso si encuentra su hombre ideal le dará rienda suelta al amor.

"No sé , si me calientan....tal vez, no puedo decir que si, porque si te digo que sí y nadie me lo calienta", expresó La Mujer Escándalo. Niurka Marcos también fue muy específica al decir que aunque no encuentre el amor de su vida en La Casa de Los Famosos ella se hará el amor sola, ya que eso va de garaantía, pero es cosa que el público no verá, pero que es necesario como hacer pipi y popo.

Aparte de Niurka Marcos y Laura Bozzo, otros de los artistas confirmados para el realuty de Telemundo son; Brenda Zambrano, Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Juan Vidal y Natalia Alcocer.

