Sin pelos en la lengua, Ivonne Montero le responde a Eduardo Rodríguez : "Machista, cobarde"

Recientemente Ivonne Montero se convirtió en la absoluta ganadora de La Casa de los Famosos y pese a que la noticia fue bien recibida por el público, hubo quienes no les agradó que la actriz ganara los 200 mil dólares, tal fue el caso de Eduardo Rodríguez, quien aseguró que la famosa ganó por el hecho de ser madre soltera y porque se victimizó, declaraciones que no pasaron desapercibidas y sin pelos en la lengua Monero le respondió.

Fue ante las cámaras de Telemundo Realities que Eduardo Rodríguez manifestó que estaba decepcionado de que Ivonne Montero fuera la ganadora del reality, pues el resto de los participantes tenían una gran desventaja sobre ella, pues era madre soltera, y además el hecho de victimizarse le había funcionado muy bien.

“Qué te digo, un poco decepcionado, no decepcionado en general, pero siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni o Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera, ahí está la estrategia y victimizarse, es lo que le ha funcionado en la vida”, dijo el ex de Vanessa Guzmán.

Lee también: Tras cancelar boda con Irina, Gabriel Soto va en busca de Los Caminos del Amor

Ante esto, Ivonne Montero dio su versión ante las cámaras del programa La Mesa Caliente y tachó al actor de machista y cobarde, pues él la conocía muy bien, y conoce su historia porque ella se la contó en el tiempo que estuvieron juntos.

"Bueno me extraña muchisímo, de verdad se me hace palabras de justo eso, de un machista, poco cobarde de su parte, porque después de todo este tiempo que hemos compartido, él sabe perfecto y conoce perfectamente mi historia, que la ha vivido también porque se la he expresado los momentos que llegamos a estar juntos y me extraña muchísimo, para mi son palabras de una persona que está dolida, que está molesta", dijo la famosa.

Pero no fue todo, ya que también durante una entrevista con el programa De primera Mano que Ivonne Montero, dijo, sin pelos en la lengua que le extrañaba que Eduardo se expresara de ella así, pues en muchas ocasiones le dijo que la admiraba, no como la artista que es, si no por la guerrera que es, por la forma en que se enfrenta a la vida.

Lee también: Como toda una sirenita, Luz Elena González se luce desde la playa en bañador

"De Lalo me extraña muchísimo porque, en muchas ocasiones, lloré en su hombro. Sabe muy bien la persona que he sido y cómo he sufrido. En muchas ocasiones me dijo 'te admiro muchísimo por la mujer que eres; la guerrera que eres por cómo te enfrentas. Te quiero mucho Ivonne, te admiro muchísimo", expresó la protagonista de El Tigre de Santa Julia.



Asimismo, Ivonne Montero aseguró que en muchas ocasiones ayudó a Eduardo en el plano laboral. “Yo lo he ayudado mucho, le he tratado de conseguir chamba, he tratado de conseguirle representantes, ha tenido mi apoyo en muchas ocasiones”, sostuvo la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Síguenos en