Sin pelos en la lengua, Ana Martín da la cara ante rumores de que le gustan las mujeres

Luego de volverse tendencia en redes sociales por sus diversas publicaciones y algunas contuntentes declaraciones sobre su experiencia de juventud con los hombres, la actriz Ana Martín da la cara ante algunos rumores surgidos y sin pelos en la lengua, revela si le gustan o no las mujeres.

La actriz que forma parte del elenco de la más reciente telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa que lleva por título "La Desalmada", fue abordada por algunos medios de comunicación en la entrada a la televisora de San Ángel y tras el cuestionamiento sobre su preferencia sexual, así respondió al programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de Telemundo.

"Yo no soy un ejemplo para nadie, ¡eh!, yo estoy contando anécdotas de mi vida" y continuó: "La libertad que he tenido tiene un precio, y es un precio muy fuerte; y yo la verdad, decidí no tener hijos porque yo no tuve una infancia muy padre, y no me arrepiento, aunque tenga que enfrentar el precio de la soledad".

Lee también: Marjorie de Sousa se faja y luce delineadas curvas como la villana más buena

"Nuestra generación no conocíamos los gimnasios ni las dietas; esa reina maravillosa que se nos acaba de ir que es Isela Vega, yo nunca la vi en un gimnasio ni a dieta... ese cuerpo lo tuve... pero eso fue en esa época. Ahora, no crean que todo ha sido fácil, eh, sí he tenido momentos muy duros que ya los iré contando".

"Y si te llegan a faltar al respeto como a mí me sucedió algunas veces, -no faltar al respeto, sino que el acoso sexual y todo eso-, pues te vas a otro lado y trabajas".

Lee también: Le llueven los memes a Ana Martín tras foto de su juventud

Los rumores surgidos para quien se ha viralizado en Twitter por sus postales de juventud en las que presume cuerpazo, se deben a su doble personaje en la telenovela "Gabriel y Gabriela", que protagonizó por partida doble en 1982 cuando tenía 36 años de edad.

Pues la historia retrata la vida de una mujer que tuvo que usurpar la identidad de un hombre por las decepciones amorosas que ha sufrido en su vida; por lo que, para olvidarse del amor, trabaja entre hombres y se comporta como tal.

No me gustan las mujeres y nunca me han gustado, ese rumor salió por la telenovela que hice: Gabriel y Gabriela — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 24, 2021

Y aunque la historia ha cumplido casi cuatro décadas desde su transmisión en televisión, ha vuelto a hacer ruido entre el público; no obstante, Ana Martín, ha dejado claro que si fuera lesbiana, no tendría nada de malo y ésta es la razón:

"Pues mira, me parece tan absurdo decir 'No soy [lesbina], porque yo no veo la diferencia entre las lesbianas, las no lesbianas, las heterosexuales, las transexuales, porque yo los veo a todos seres humanos; tengo grandes amigos y grandes amigas que amo produndamente y pues cada quien tiene su preferencia sexual y la mía pues son los hombres"

Y concluyó con un contundente mensaje: "Y si fuera lesbiana les diría: 'Oigan, chicos, ¿saben qué? sí soy lesbiana... y si fue rumor o no me da exactamente igual, porque no lo siento como agresión, pues yo amo a las lesbianas y amo a los gays, entonces no puedo sentirlo como agresión.

Síguenos en