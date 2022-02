Sin miedo al ridículo y como toda una dama, Victoria Ruffo calla a quienes dicen que no sabe bailar

A pocos días de que Victoria Ruffo abriera su TikTok , la actriz ya suma más de un millón de seguidores por sus divertidos videos en los que presume sus mejores pasos de baile, sin embargo, la famosa también ha sido severamente criticada por no saber bailar a lo que ella respondió recientemente que no le da miedo hacer el ridículo.

Pese a ser toda una sensación en TikTok, Victoria Ruffo también ha recibido comentarios en los que aseguran que tiene dos pies izquierdos, y ante estás criticas la famosa les dio toda la razón a aquellos que piensan que lo suyo son las novelas pero el baile definitivamente no.

En una reciente entrevista la Reina de las telenovelas de Televisa confesó que es mala para bailar, sin embargo, ella no teme hacer el ridículo porque ella es feliz bailando y aunque la critiquen ella no va a parar y seguirá haciendo lo que le gusta y la hace sentir bien.

"Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas, pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: '¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!'. Yo me divierto mucho, me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo", señaló la mamá de José Eduardo.

La estrella de televisión que ha participado en un sinfín de telenovelas como La Fiera, Juana Iris, La Madrastra y Corona de Lágrimas, se ha convertido en toda una reina en Tiktok e incluso muchos aseguran que le quitará el tiítulo a Erika Buenfil y será la nueva Reina del Tiktok.

"Ya les dije que yo no bailo, que yo nomás me divierto un ratito. Estoy impactada, la verdad, que haya tenido éxito", señaló la famosa de 59 años. Cabe señalar que han sido los movientos de Victoria Ruffo los que la hicieron rápidamente viral, pues aunque muchos creen que no sabe bailar, otros la adoraron.

Cabe señalar que hasta el momento Victoria Ruffo tiene 10 videos en su TikTok. El primero que subió fue donde aparece bailando con Maribel Guardia y África Zavala a ritmo de "Da Ya Think I’m Sexy?" de Rod Stewart. Este video lo compartieron tras un receso de las grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas y hasta el momento suma 2.4 millones de visitas.

Posteriormente, en el segundo video, Victoria Ruffo aparece nuevamente con Maribel Guardia y África Zavala pero en está ocasión se unió Raquel Garza. Este video cuenta con más de 43 millones de reproducciones.

