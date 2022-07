"Sin miedo al éxito": Victoria Ruffo se somete a cambio de imagen y provoca divertidos mensajes

De nueva cuenta Victoria Ruffo vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, pero está vez no fue por sus peculiares pasos de baile, si no porque la llamada queen de las telenovelas, sin miedo al éxito, se sometió a una drástico cambio de imagen, dejando a todos impactados.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Victoria Ruffo se robó todas las miradas de sus más de dos millones de seguidores al compartir una fotografía en la que luce muy diferente a como estamos acostumbrada a verla, dejando claro que no sólo se puede hacer viral con sus peculiares pasos de baile en TikTok, pues también puede hacerlo cuando se somete a un drásticos cambio de imagen.

En dicha instátanea la madre de José Eduardo Derbez aparece con un maquillaje natural y con su pelo desarreglado, sin las ondas que ha llevado desde que era una jovencita. Pareciera que a la actriz de Televisa le hubiera explotado un boiler en su cabello. Sin miedo al éxito, la queen de las telenovelas se mofó de ella misma y acompañó la imagen con la frase: "Despeinada jajaja".

Como era de esperarse la publicación provocó divertidos mensajes de sus millones de seguidores por lo que la imagen de Victoria Ruffo rápidamente se volvió viral. Uno de los primeros en reaccionar fue su compañero de la telenovela Corona de Lágrimas 2, Ernesto Laguardia, quien le escribió: "Dos horas en peinado y maquillaje, ¡no puede ser!, ¿Qué pasó?".

Cabe mencionar que Ernesto Laguardia no fue el único ya que otros famosos como África Zavala, Roxana Castellanos, Nora Salinas, Grettell Valdez y Geraldine Bazán, se sumaron a los divertidos mensajes. Por su parte, sus millones de fanáticos no se quedaron atrás, pues no dudaron en llenar de piropos a la famosa por su belleza y su buen sentido del humor.

"Te adoro, tú eres bonita siempre" y "¿Quién te despeinó?", "Sin miedo al éxito", "Eres lo máximo!! Amo tu sentido del humor, Love you, Besos desde Italia", "Hasta despeinada es hermosa", "Okno ! Aún así eres la más hermosa", son algunos de los halagos en la publicación.

Hasta el momento la publicación de Victoria Ruffo suma más de 24 mil Me Gusta y más de 1 mil comentarios en donde varios famosos figuran. Cabe mencionar que falta menos de un mes para que Corona de Lágrimas 2 llegue a las pantallas por lo que la queen de las telenovelas, cada vez que puede, realiza algunos bailes con sus compañeros del melodrama, provocando una ola de divertidos mensajes.

