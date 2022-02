Sin miedo a sus propios clichés, Jesse & Joy regresan a su esencia

El popular y exitoso dueto mexicano Jesse & Joy regresa su esencia con su música como al principio de esta aventura y asegura que se enorgullece de sus propios clichés pero que también busca romper con algunos otros, y esta dualidad la disfrutan pensando en enaltecer sus orígenes.

"A lo largo de la carrera, como cualquier otro compositor, vas y experimentas y haces otras cosas, y en esta ocasión se sentía más como que era tiempo de regresar a nuestros orígenes", asegura Joy en entrevista con Efe. Los hermanos están por embarcarse en su gira “Clichés” -que también dará nombre a su sexto disco de estudio- por 22 ciudades en Estados Unidos comenzando por Puerto Rico y terminando en California.

Pero ya comienzan a anunciar algunas fechas que tendrán en México, adelantando que se presentarán en Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México y ya planean su paso por Centroamérica y Suramérica. La organización de esta gira ha sido paulatina -por cuestiones de la pandemia- y por consecuencia novedosa para ellos, pero ir eligiendo los lugares que visitarán poco a poco es algo que han disfrutado mucho.

"Nos estamos moviendo conforme los protocolos de vacunación, así hemos ido calendarizando la gira. Vamos pasito a pasito y creo que se siente más rico. Normalmente estamos acostumbrados a anunciar todo de golpe, pero se disfruta también así, además hacemos lo que nos da la gana", cuenta Jesse.

SIN MIEDO A LOS CLICHÉS

Los primeros adelantos de su nueva música son "Llórale a tu madre" y "Respirar", dos temas que sus seguidores han catalogado que suenan a 'los antiguos Jesse & Joy' y temas en los que sin miedo enfrentan los propios "clichés" en los que ellos mismos han caído.

"Creo que no estamos peleados con los clichés, estamos resaltándolos y estamos rompiendo con los malos. Hay clichés en todo, en nuestra forma de hacer música y, hablando de estos orígenes de Jesse & Joy, estamos regresando a nuestros propios clichés de la mejor manera posible", asegura Joy.



Para la cantante de 35 años, su sencillo más reciente "Respirar" es una de las muestras de los clichés que mantienen como banda y de los que se muestran orgullosos. Sin embargo, no quieren adelantar demasiadas cosas sobre el disco, puesto que aún les queda un largo camino por recorrer que quieren ir develando acompañados de sus seguidores.



De su disco "Aire", publicado en 2020, los cantantes pasaron al tema “Respirar” y, aunque las temáticas no se conectan de forma evidente, en el que fuese su quinto material discográfico habían comenzado con unos guiños de su vuelta a su propio pasado sonoro, pero que se entretejían con colaboraciones arriesgadas como "Mañana es too late" junto al reguetonero colombiano J Balvin.

"[El Tema] 'Respirar' nos parecía que musicalmente era un buen puente de transición en lo que hicimos con 'Aire' y a dónde vamos con el nuevo sonido. Además tenemos un tour, viene música nueva, como que todo se sentía que finalmente podemos respirar nuevamente, y creo que para todos en la actualidad se siente así, que finalmente hay una luz al final del túnel", considera Jesse.

La canción fue escrita hace más de ocho años en inglés, según cuenta el cantante, éste es un idioma que dominan a la perfección tras ser hijos de padre mexicano y madre estadounidense. "Hay canciones que a veces sentimos que no es su momento y ahora nos parecía que era el momento correcto para sacarla", asegura Jesse. No obstante, confiesa que no se han planteado la posibilidad de hacer esta canción en inglés pues reitera Jesse que van "paso a pasito".

Finalmente, los músicos demuestran que tampoco tienen miedo a no hacer el tipo de música que predomina en los "rankings" musicales como la fiebre de la música urbana actual, aunque en su momento se sumaron a ella.

Esto se nota en "Llórale a tu madre", canción en la que además de sonar pop, toman elementos del rock. "La música ha venido cambiando mucho en los últimos años, pero como lo ha hecho siempre, va cambiando el tiempo y va cambiando la forma de consumir música", asegura Joy. EFE

Con información de Mónica Rubalcava/MÉXICO MÚSICA / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Jesse & Joy

