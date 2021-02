Sin miedo, Aracely Arámbula lució sus encantos al natural

Así de perfecta lució Aracely Arámbula cuando asistió a una prestigiada entrega de premios en 2016; año en el que apenas empezaba a ganar fama con su personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña", telenovela que ha permanecido por cuatro en la pantalla chica de Telemundo, gracias a una segunda entrega y que terminó en 2020.

Aracely Arámbula es sin duda, una de las actrices más guapas del medio del espectáculo; y ese lugar se lo ha ganado a base de disciplina y entrega en sus personajes que ha realizado en su casi veintena de telenovelas en México y Estados Unidos.

Su personaje de Altagracia Sandoval de "La Doña", le hizo ganar bastante popularidad, así como logró enamorar a sus millones de televidentes y fanáticos en redes sociales, como su cuenta oficial de Instagram. En una de las fanpage (página de fans) de la misma red, los fanáticos de Aracely Arámbula, han compartido una postal en la que "la Chule", aparece posando un sofisticado atuendo de blusa y falda que si no fuera por esta característica en particular, no tendría mucha importancia.

"Corazoncito... Your happiness is princeless Ara" (Corazoncito ... Tu felicidad es sin príncipes Ara), se lee en el post de dicha publicación del pasado 30 de agosto de 2020, con el que recordaron el glamouroso personaje de Altagracia Sandoval, alias "La Doña".

Fue en la entrega de los Premios Telemundo, edición 2016, que la ex esposa de Luis Miguel lució un encantador diseño que se trata de una blusa tipo top que aunque no tiene nada de encaje, sí tiene bastantes transparencias, por lo que Aracely hizo detener la vista a más de mil fanáticos en la página de fans.

Y por si fuera poco, el atuendo lo complementa una falda recta a las rodillas que casi no deja nada a la imaginación. Pues el outfit está diseñado en una tela de listones color caqui verdoso y las transparencias en chifón color negro.

Y es que, lo destacable en el sofisticado atuendo, es que Aracely Arámbula lució sus encantos delanteros ¡sin sostén! ni ningún otro tipo de top debajo de la blusa que es de cuello tipo Mao. Y aunque la falda es de la misma tela, para ésta sí utilizó un short para cubrir sus encantos.

"Estás bien rica", "Bueno el negro y el verde reluce la belleza femenina", "Que hermosa mujer", son algunos comentarios que se alcanzan a leer en la publicación; y mientras los halgos siguieron, hubo quie aseguró que esa vestimenta no le va nada bien a la actriz de telenovelas.

"Eres muy bonita pero este atuendo en ti ya lo siento vulgar... tú haz dado una imagen de mujer sofisticada... cuando estabas con Micky eras muy elegante... ¿retomarás ese modo de vestir?".