Sin maquillaje, actriz Itatí Cantoral luce como Alejandra Guzmán

A sus 45 años y con tres hijos en su vida, la actriz Itatí Cantoral se da el lujo de lucirse en fotos con la cara lavada, sin maquillaje, como lo haría tantísimas veces la cantante rockera de hueso colorado Alejandra Guzmán, pues ambas figuran entre las famosas que no siempre salen haciendo alarde del glamour.

Y es que, cuando se está en un cálido entorno familiar como es en casa, disfrutando de la compañía de los seres queridos o de viaje en un día relajado sin cámaras ni micrófonos, ni con público presente, es natural que quieran lucir al natural, pues así lo dejó ver la ex de Eduardo Santamarina, en un reciente viaje a América del Sur.

Pues luego de anunciar su regreso a Chile para retomar el cine en un nuevo proyecto, la también protagonista de la puesta en escena "Sola en la Oscuridad" (2021-2022), compartió una serie de fotos junto a su hija María Itatí entre atardeceres en un parque de Santiago de Chile.

Aunque esta vez, se olvidó del glamour y del maquillaje para pasar un día en familia con sus mascotas, un par de perros de raza Salchicha con los que disfrutaron del aire libre y un hermoso atardecer.

"Aquello a lo que hemos sobrevivido vive dentro de nosotros - Rupi Kaur", escribió entre tanto Itatí Cantoral, quien lució una vestimenta igual de relajada que su cara lavada. Y con todo y ello, la también actriz de serie cómica "Se Rentan Cuartos" (2019) de Comedy Central, recibió todo tipo de halagos:

"Tan lindas!!!", "Hermosas las dos", "Preciosas", "Las amo, hermosas", "Chuladaaaaa", "Gran abrazo", "Se ven tan lindaaaas", "Siempre!!!! Y vive para recordar de dónde venimos", "Preciosas están", "Cuídense mucho", son algunos de los halagos que ha recibido Itatí Cantoral tras aparecer junto a su hija María.

Incluso, cabe señalar que aunque haya aparecido con la cara lavada, Itatí Cantoral, ha recibido comentarios muy halagadores, y no como en su momento los ha recibido la propia Alejandra Guzmán a quien hasta los haters, le han tirado mala vibra en sus publicaciones en redes sociales, sobre todo cuando posa al lado de su mamá, la primera actriz Silvia Pinal, con quien se ha hecho varios arreglitos y hasta les han dicho "momias".

Sin embargo, es un hecho que la propia "Reina de Corazones", tiene oídos sordos y sólo lee los comentarios mal intencionados, mientras ella sigue luciendo su voz en nuevos proyectos como el reciente tema grabado para la película que regresó este 2022, "Sexo, Pudor y Lágrimas 2".

Diana Palacios Periodista

