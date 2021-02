Sin maquillaje Adamari López desilusiona a muchos

Adamari López sorprendió a todos al posar sin una gota de maquillaje, en una imagen que cosechó buenos y malos comentarios en las redes sociales, donde muchos le aplaudieron la decisión de mostrarse al natural, mientras que a otros no les gustó tanto.

La conductora del matutino Hoy Día, de Telemundo, subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su rostro, donde sobresalen sus ojos verdes, sin nada de maquillaje, por lo que se le pueden ver algunas imperfecciones.

Adamari López acompañó la postal con un mensaje de aceptación propia e invitada a los demás a quererse como son, pues esa es una de las cosas más importantes para poder ser felices en esta vida, por lo que ella no teme dejar verse al natural pues además su belleza no se pierde por dejar de usar base.

“Esta soy yo sin maquillaje… Aceptándome y queriéndome como soy. Love U, Kany García”, publicó la actriz e hizo referencia a la cantante boricua, quien ha sido ganadora de cinco premios Grammy por su música.

En seguida comenzaron los comentarios a la publicación de la presentadora de televisión, incluidos los de algunos famosos que le alabaron la manera de mostrarse, como el escritor cubano Armando Lucas Correa, quien le contestó: “Y más bella al natural. Love you!”, o la artista Charytin Goyco, quien acompañó su “Demasiado bella” con muchos emoticones de ojos de corazones.

Sin embargo, estos no fueron las únicas respuestas que obtuvo Adamari López en su post, fueron más de 4 mil los que le llegaron de sus seguidores en Instagram, algunos a favor y otros mostrándose un poco desilusionados no sólo porque la actriz de “Amigas y Rivales” se viera al natural, sino que también le hicieron comentarios por su vestuario.

“Yo digo que ese que la viste tiene un problema, no es delicado, él cree que está vistiendo a su mamá. No la ayuda en nada”, “Un video de cuidado fácil, please”, “Si te aceptaras como eres, sin nada, no te hubieras hecho las cejas” y “Estás gorda, ponte a dieta” fueron sólo algunas de las reacciones que se alcanzan a ver en la publicación de la esposa de Toni Costa.

No obstante, fueron más los que apoyaron a la protagonista de Soñadoras al decirle que se mejor sin maquillaje, que su belleza era natural con o sin polvo y tinturas, y hubo quienes hasta consideraron que se ve mucho más joven y bonita de esta manera.

Sin dura, la puertorriqueña, que ha ido recuperando su figura en meses recientes, sabe lo que vale y no ha sido la única ni la última vez que ha posado sin maquillaje para la cámara, pues entre el trabajo y atender a su familia en ocasiones no le da tiempo para darse “una manita de gato”, pero no importa porque siempre luce bella.

Adamari López se encuentra enfocada por el momento en su rol de presentadora de televisión en Hoy Día y en su regreso a las telenovelas con La suerte de Ada, producida por Telemundo, proyecto con el cual está muy entusiasmada.