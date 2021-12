Sin gota de maquillaje, Lucero presume su belleza y manicure navideño

Aunque generalmente las actrices famosas suelen aparecer siempre bien producidas y arregladas ante sus fans, de vez en cuando deciden relajarse y mostrarse muchas naturales, como es el caso de Lucero, quien enamoró a los internautas al dejar ver su rostro sin gota de maquillaje.

A diferencia de algunas celebridades que cuando andan de “cara lavada” cambian mucho, la actriz de televisión no teme por ello y no dudó en presumir su manicure navideño al tiempo que mostró su belleza al natural, confirmando que los años no pasan por ella.

Sin gota de maquillaje, Lucero enamoró aún más a sus admiradores y respondió la duda sobre quién le hacía las uñas, presumiendo su manicure navideño a la cámara y dejando ver su rostro al natural, manteniendo la belleza y lozanía que siempre la han caracterizado.

La cantante decidió responder una pregunta que casi siempre le lanzan sus seguidores en redes sociales y compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde dio sus recomendaciones para el cuidado de sus uñas, además de mostrar su manicure navideño para esta temporada.

Lo sorprendente fue que la actriz de telenovelas decidió aparecer sin una gota de maquillaje y dejó claro que a su 52 años se ve espectacular pues tiene una belleza nata que muchas otras envidiarían, dado que se ve hermosa de “cara lavada”.

Con una trayectoria muy importante tanto en la televisión como en la música, a Lucero las críticas le vienen sobrando, por lo que no dudó en aparecer en breves videos sin maquillaje y mostrándose al natural, confesando que en estos días de relajación prefiere dejar descansar un poco su piel y únicamente se arregla cuando tiene que hacer una presentación.

Los seguidores de la actriz quedaron impresionados ante la belleza de la intérprete de “Veleta”, pues en sus más de 50 años nunca se le ha relacionado con haber pasado por el quirófano o haberse sometido algún tratamiento con el afán de verse joven y todo indica que tiene muy buenos genes y el tiempo le hace los mandados.

“Te ves espectacular“, “Guapísima“, “Tan perfecta“, “Te amo“, “Divina“, “¡Qué belleza!“, “La cara lavada más perfecta“, “Bellísima“, “Es que esta mujer es lo más hermoso, precioso que tiene este mundo“, “Tan chula“, “Tan bella sin maquillaje“, “¡Qué hermosa eres, aún sin nada de maquillaje“, “Tú te ves hermosa sin maquillaje y con maquillaje, tú brillas siempre, saludos guapa”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en redes.

Lucero apareció sin gota de maquillaje en su rostro en unas historias de Instagram. Foto Instagram Lucero

Y es que Lucero siempre ha presumido una belleza sin igual desde que inició su carrera y ahora, con 52 años, demuestra que se mantiene como una de las famosas más guapas del medio del espectáculo y no ha necesitado recurrir al quirófano para lucir espectacular de “cara lavada”.

De "cara lavada", Lucero presumió su belleza y mostró su manicure navideño. Foto Instagram Lucero

