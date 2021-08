Sin filtros y al natural, aseguran que Irina Baeva no es lo que parece: "Es blanca sin gracia"

A petición de sus fieles admiradores, Irina Baeva de nueva cuenta empleó sus redes sociales para complacerlos y responder algunas dudas que había sobre ella, especialmente por qué siempre utilizaba filtros y no mostraba su rostro al natural, dejando claro que nada es lo que parece.

Fue a través de sus historias de Instagram que Irina Baeva compartió la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, cumpliendo el deseo de unos de ellos de compartir una fotografía en la que apareciera sin una gota de maquillaje.

¿Por qué usas filtros dejáte conocer tal como eres?, cuestionó el fan de la actriz de Televisa a lo que ella respondió : "Aquí te va, No filtrer y tú? ", compartiendo la imagen en la que supuestamente aparece sin filtros y al natural. Cabe señalar que está fotografía fue retomado por diversos perfiles de Instagram como el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, donde la prometida de Gabriel Soto recibió un sinfín de halagos pero también de ataques.

“Es más hermosa sin filtros ni maquillaje. Es bella la mujer “, “Es blanca sin gracia”, “Igualita a Laura bozo fellita señora”, “Ay por dios esa mujer es hermosa en cualquier presentación”, “ Ella es una barbie sin filtro”, “Esa mujer es bella no jodan esa tiene rostro para dar y natural”, “Ella es bella con o sin maquillaje”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe mencionar que Irina Baeva no se tentó el corazón y expuso a algunos usuarios que la atacaron y tacharon de roba maridos tras haber iniciado una relación con Gabriel Soto, por lo que la famosa hizo réplica especialmente a un hater que le le aseguró que jamás será la esposa de Soto ante Dios y que ella sólo sería una p... gratis.

“¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una p@&$ gratis?”. A lo que la rusa refutó: “Y, por lo que veo, a ti te quita el sueño. Bendiciones”.

Sin embargo, la dinámica de Irina Baeva resultó ser toda una polémica, pues hubo otro usuario que le escribió: “¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo?”. A lo que ella replicó: “No, no me da miedo. Confió plenamente en él. Para mi cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”.

Irina Baeva se muestra sin filtros.

De está manera es evidente que la modelo rusa evidenció que sigue siendo víctima de comentarios de odio hacía su contra, sin embargo, esto ahora es lo menos importante para la actriz, pues, aunque su boda con Gabriel Soto se pospuso debido a que los dos tienen proyectos en la televisión, está más feliz que nunca disfruntando junto a su pareja algunos viajes.

“Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo, entonces yo creo que justamente estamos viendo la fecha. Yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar, pero más adelante ya sabrán. Entonces, en cuanto terminemos con este proyecto y todo, para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento”, explicó Irina Baeva durante un encuentro con la prensa.

