¡Sin filtros! Thalía demuestra ser más bella que Gaby Spanic

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la ex actriz de Televisa, Thalía, compartió con sus 17 millones de seguidores una imagen donde aparece al natural y sin necesidad de usar los filtros, como lo hizo hace unos días Gaby Spanic, quien fue duramente criticada.

Thalía, aparece con un pantalón y blusa blanca de manga larga, con un tul blanco de la parte de la cintura de lado izquierdo hasta el piso. Acompañó su outfit con unas zapatillas negras con enormes agujetas, y los accesorios en color negro.

La fotografía deja ver claramente, que la belleza de Thalía, no necesita ningún tipo de arreglos, como lo que usó en una de sus publicaciones Gaby Spanic, quien fue severamente criticada por abusar de la aplicación, pero eso no quedó ahí, por que la protagonista de La Usurpadora, se defendió diciendo que todas las mujeres usan filtro.

Thalía demuestra ser más bonita que Gaby Spanic. Instagram Thalía y Gaby Spanic

“Todas usamos filtros, todas todas tienen sus trucos, de maquillaje, usan filtros, que se yo, pero no es por nada dice mientras se toca la cara que ahí no hay filtros, o sea, mi piel siempre ha sido limpia, por que me la cuido, llegue a la hora que llegue, me paso mi tratamiento”, fueron las declaraciones de Gaby Spanic sobre los malos comentarios.

Mucho tiempo se rumoró que la actriz se había hecho algo en la cara por su apariencia por lo que dijo que le causa mucha gracia que la gente compare su físico actual con el de hace 23 años que apareció en la telenovela “La Usurpadora”, donde actuó junto a Fernando Colunga, con el doble papel como Paulina Martínez y Paola Montaner de Bracho.

Fue la telenovela que la hizo despuntar en su carrera como actriz, llevándola a la cúspide de su fama, y es hasta el día de hoy, una de las telenovelas que aún sigue siendo recordada por los televidentes de aquella época.

Tras interpretar el papel de villana y de buena, hizo que fuera reconocida a nivel internacional, al igual que Thalia, con sus protagónicos en diferentes telenovelas que la llevaron también a ser una de las actrices más reconocidas en el medio.

Como olvidar a María Mercedes, Marimar, María la del Barrio, Rosalinda, son telenovelas que quedarán en los recuerdos como las más entrañables y serán recordadas al pasar de los años. Y en la música, Thalía también es una de las mujeres mexicanas que más ha destacado.

Sus canciones siempre han sido del agrado del público, y ha tenido una buena reacción de su parte, pues en diferentes lugares, se cantan sus éxitos y se bailan al son del ritmo con el que están grabadas, y todo eso hace que cada día le vaya mejor en lo que le apasiona que es cantar.