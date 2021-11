“Sin complicación”: Carmen Salinas sale con éxito de quirófano

El pasado 23 de noviembre la actriz Carmen Salinas fue sometida a una intervención quirúrgica conocida como traqueotomía y gastrostomía, la cual fue todo un éxito según un comunicado en su cuenta oficial de su Instagram.



"El día de hoy a la primera actriz Carmen Salinas le practicaron con éxito una traqueotomía y una gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna, y ella se encuentra estable, dentro de la gravedad que implica su condición", asegura el comunicado.

Cabe señalar que el pasado 11 de noviembre la actriz y productora fue ingresada de mergencia al hospital, y aunque en un primer momento se dio a conocer que había sufrido un derrame cerebral, posteriormente la familia aclaró que se trató de una hemorragia cerebral.

Según el portal Mayo Clinic, la traqueotomía crea un ducto de aire que permite respirar cuando la ruta habitual de respiración se encuentra reducida u obstruida de alguna manera. Este procedimiento se realiza quirúrgicamente en la parte delantera del cuello y en la tráquea. Por su parte, la gastrostomía es un tubo que se introduce en el abdomen para administrar alimento directamente al estómago, informó Reforma.

A dos semanas de haber sufrido la hemorragia, Carmen Salinas lucha por su vida. Debido a que su estado de salud es delicado y de recuperarse, está tendría que tener una larga rehabilitación, por lo que la artista de 82 años ya no podrá ser parte del proyecto Mi fortuna es Amarte, historia protagonizada por Susana González y David Zepeda en donde ella le daba vida al personaje de Majos.

La actriz que sustituirá a Carmen Salinas en la novela de Televisa será María Rojo, quien recientemente aseguró que no ha tenido la oportunidad de hablar con el productor Nicandro Díaz. “Te digo la verdad, voy a hablar con Nicandro apenas, sé que sí, que ya salió (la noticia), lo acabo de ver, pero con Nicandro voy a hablar mañana o el lunes”, explicó la artista durante su encuentro con la prensa en la alfombra roja de la obra “Blue Room”, dijo la famosa tras revelarse la noticia.

María Rojo expresó que Carmen Salinas tiene muchas escenas grabadas por lo que no considera que ella tenga que grabar rápido. “Lo único que sé es que la señora hizo bastante, que tiene bastante adelantado, entonces no creo que haya mucha prisa, no sé la verdad”.

Por otro lado, la actriz aseguró que si está al pendiente del estado de salud de su colega y amiga pero que si tenía bastante tiempo sin saber de ella.

“Por medio de una amiga y un amigo, he mandado saludos, pero yo a Carmen ¿saben desde cuando no la veía?, desde la muerte del Chato Cejudo, porque pues las carreras, la mía se fue por el cine y ella se quedó, bueno estuvo haciendo muchísimo trabajo en teatro y televisión, y luego yo hice 5 años ‘Made in México’, entonces realmente la pandemia me agarró terminando ‘Made in México’”, remató.

