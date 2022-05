Sin Bandera pide sentir "gran indignación" por violencia machista en México

El cantante mexicano Leonel García, integrante del romántico dueto Sin Bandera con u colega, el argentino Noel Schajris, pidió este jueves sentir "una gran indignación todo el tiempo" ante la ola de violencia contra las mujeres en México, como el presunto feminicidio aún no resuelto de la joven Debanhi Escobar.

"Es inaceptable, inaudito. Tenemos que sentirnos con una gran indignación todo el tiempo y que esa indignación no solamente sea de palabra, sino que empecemos a accionar. Que los que están a cargo de las leyes las modifiquen y quienes están a cargo de la ejecución de la ley la apliquen", respondió García a pregunta de Efe en conferencia de prensa.

El tema surgió tras revelarse que la joven de 18 años, cuyo cuerpo apareció el pasado 21 de abril en un motel tras dos semanas desaparecida, fue despedida en su funeral con la canción "Que me alcance la vida" de Sin Bandera, lo que conmocionó a los músicos-cantantes, quienes mandaron un mensaje solidario a la familia.

Noel y Leonel, quienes se encuentran en plena celebración del vigésimo aniversario de su primer disco "Sin Bandera", manifestaron el dolor que sienten al ver que el mundo no es un lugar seguro para las mujeres. "Yo soy padre de una hija y quiero que ella viva en un mundo donde se le respete y se le valore", expresó Schajris.

Aunque nunca pararon de dar giras, el último disco de los amigos García y Schajris en conjunto se realizó en 2006, después ambos se dedicaron a perseguir sus sueños individualmente con sus carreras como solistas y de vez en cuando coincidían musicalmente.

Pero desde entonces no volvieron a componer juntos. No fue hasta que comenzó a acercarse el vigésimo aniversario de su disco debut, que pensaron en un reencuentro real.

"Estos años de estar separados haciendo nuestra propia música, que han sido muy hermosos y de muchos aprendizajes, nos ayudaron para decir: 'Creo que Sin Bandera en este momento sería muy interesante', y tenía esa curiosidad de pensar, ¿qué pasará si nos sentamos a componer diez canciones otra vez?, ¿qué va a suceder, qué va a nacer? y sentíamos una emoción como cuando íbamos a hacer el primer disco", contó García.

Tras pasar mucho tiempo juntos, ponerse al día con la sintonía musical del otro y nuevas vivencias, nació "Frecuencia", un álbum que se muestra como la suma de aprendizajes en tantos años de separación.

"Apareció Sin Bandera en melodías, en armonías, en esencia", ahondó García sobre el disco que verá la luz a primera hora de este viernes, 6 de mayo, y que reúne géneros como rock, bolero, baladas, temas funk, entre otros sonidos.





“Naturalmente fueron saliendo los temas. En ‘Nadie’ usamos el humor pero con despecho (…) es un bolero arrabalero, dependiendo de lo que queríamos hablar terminaba saliendo el género. ‘Otro intento’ es más rockero porque es un tema de dolor y enojo, o ‘Directo a ti’ es más funk, como The Weekend, nos dejamos llevar por el sentimiento que guía el tema”, añadió.

Los músicos también anunciaron que les espera una larga gira que en principio se ha visualizado para durar dos años, y comenzará el 26 de agosto por varias ciudades de México, de donde se moverán para el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, Noel y Leonel estuvieron acompañados en la conferencia por el conductor Adal Ramones, quien les dio un primer empujón en su carrera en el 2002, cuando les dio un espacio en su programa “Otro Rollo” de los 90's. EFE

