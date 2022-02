Sin Bandera estrena Dime que sí, un tema para pedir matrimonio

El dueto precursor de baladas románticas Sin Bandera, formado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, presentó este viernes su nuevo sencillo "Dime que sí", un tema "especial" que sirve tanto para pedir matrimonio, la mano, o declarar amor a alguien, dijeron ambos cantantes a Efe.

"Eso pasa en nuestros shows muy seguido, la gente nos regala ese momento de declararse a sus parejas, entonces hicimos una canción que lo tiene todo perfecto para que la gente en ese momento lo pueda hacer", dice Leonel García, coautor de la canción.

"Dime que sí" se publicó oficialmente hoy en plataformas digitales acompañado de un videoclip y es uno de los "surcos" del nuevo álbum, "Frecuencia", que saldrá el próximo 6 de mayo con diez canciones. El videoclip, donde aparece una pareja de enamorados, girasoles y "¡muchas mariposas!", según apunta el vocalista mexicano, "es literal, habla de lo que dice la canción, es sencillo en el planteamiento".

Schajris y García, que forman uno de los dúos más reconocidos de la música pop en español, especialmente por sus baladas, aparecen vestidos de negro y ambos con barba incipiente. "Estamos recibiendo cientos de videos (caseros) de esos momentos de pedir casamiento, vamos a ponerlos en nuestro canal de YouTube", dice con asombro el argentino.

Su compañero de equipo se apresura en aclarar que en sucesivo harán un segundo videoclip de la canción con esas "imágenes de los fans editadas". "Dime que sí, que empiece a transcurrir la historia/ Dos locos vestidos de euforia que así, sin miedo/ Compartirán una memoria hasta el final", reza una estrofa de la canción.

"Todo el disco lo hicimos juntitos, y fue una experiencia increíble, con mucho tiempo y relajación, hacía bastante que no nos ocurría esto", explica Noel. "Empezamos hace dos años con 'Pronto' y luego salió 'Directo a ti'. Hubo una (canción) que hicimos cada uno en su casa, pero (el disco) es un trabajo muy colaborativo", añade el argentino.

Noel se refiere al tema "Nadie", "por primera vez producido por nosotros". Se trata -añade-, de una canción "muy consentida, que tiene mucha onda". Según apuntaron los cantautores, "Frecuencia" será el quinto disco en la carrera artística del dúo, creado en el año 2000.

Sin Bandera lleva "casi año y medio" en giras de conciertos junto al dúo mexicano Camila, "desde antes de la pandemia", señalaron. Este jueves presentaron su concierto "4 Latidos" junto a Camila en el Hard Rock Hotel, de Hollywood, en el sur de Florida. La gira continuará con presentaciones en Puerto Rico, Nueva York y República Dominicana, según la productora Sony Music.

Tras su última presentación el 4 de julio de 2008 en Monterrey, México, ambos cantautores de Sin Bandera dedicaron todas su energías a sus respectivas carreras como solistas, aunque luego, en 2016, regresaron a los escenarios con la gira y el disco "Una última vez".

En marzo de 2017 volvieron a presentar otro álbum, "Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore". Su canal oficial de YouTube cuenta con más de dos millones de suscriptores. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Sin Bandera

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!