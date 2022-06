Silvio Rodríguez liga poesía y política en un concierto en México

A sólo unos días de su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, el cantautor cubano Silvio Rodríguez enamoró con su talento a un Auditorio Nacional que se encontraba abarrotado, ligando la poesía y la política, en una presentación aplaudida por 10 mil asistentes.

Vestido de colores oscuros con una boina gris y lentes de cristales redondos, el trovador comenzó con el poema "La pupila insomne", del cubano Rubén Martínez Villena, después de lo cual presentó a varias de sus mejores joyas en una velada de dos horas y veinte minutos.

Para desencanto de los simpatizantes de la Revolución cubana que interrumpieron al bardo, a veces con gritos histéricos con lemas políticos, Silvio Rodríguez dedicó la primera mitad del concierto en México a su poesía y convirtió el principal teatro del país en una catedral de la belleza con propuestas como "Escaramujo", "Te amaré" y "Unicornio".

Lee también: Un autor acusa a Mariah Carey de plagiar All I Want for Christmas Is You

Ésta última, una de sus canciones más conocidas, la dedicó a los muertos por la pandemia, en especial a un amigo suyo y la entonó en un ambiente de solemnidad.

A punto de cumplir una hora de canciones, el trovador recordó al compositor Vicente Feliú, amigo de su juventud, recién fallecido, con quien mantuvo 60 años de amistad. Sobrio, Silvio invitó a su hija Malva Rodríguez a cantar "Créeme", la canción más hermosa de Vicente, y luego "No es fácil", con la joven en el piano.

Lee también: La banda mexicana Motel vuelve con música inédita y viaje de nostalgia

En la segunda hora de concierto, poco después de mandar a callar a quienes no dejaron de gritar, Silvió presentó "Danzón para la espera", escrita en los tiempos de la covid-19, y después de criticar el machismo, cantó con unos 10 minutos de por medio dos de sus obras en las que pregona la libertad de las mujeres: "Yo te quiero libre" y "Eva".

Luego de 21 canciones con temas sobre el amor, como "Quien fuera", sobre cuestiones humanas, como "Días y flores" o con el lirismo de "En el claro de la luna", el cubano alborotó a los simpatizantes de la Revolución cubana con "El necio", que le dedicó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Si bien la mayoría de los asistentes llegó al éxtasis con un coro casi mesiánico, unos pocos mostraron sorpresa porque el mismo defensor de las mujeres minutos antes, honró a un político que afirma que nueve de cada 10 denuncias de feminicidios en el país son falsas.

La arenga política continuó con "Pequeña serenata diurna", aplaudida por simpatizantes de la Revolución Cubana, algunos de los cuales pagaron boletos a un precio equivalente al salario de cuatro meses de un trabajador de la isla.

Silvio volvió a la belleza con dos de sus textos más poéticos, con los que cerró la presentación: "De la ausencia y de ti", dedicada a Velia, una mexicana que amó en su juventud, y la legendaria "Ojalá", que la gente cantó de pie.

El trovador cubano ofrecerá el próximo viernes un concierto en el Zócalo, la plaza pública principal del país.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más