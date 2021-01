Silvia Pinal y su tormentoso matrimonio con Enrique Guzmán

Uno de los matrimonios más polémicos que se han vivido en el mundo del espectáculo fue el de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, un amor que surgió en los años 60 y que poco a poco se fue deteriorando hasta culminar drásticamente.

La actriz Silvia Pinal ha sido considerada una de las actrices más emblemáticas del cine de oro mexicano, mientras que Enrique Guzmán, venezolano de nacimiento, fue uno de los precursores del rock en español en México.

Ambos se conocieron en un programa que conducía Silvia Pinal, luego formaron parte del progama, ‘Silvia y Enrique’, hasta que un día, el cantante de rock and roll tomó su mano y dio a conocer su relación al público.

Para Silvia Pinal, Enrique Guzmán representó su tercer matrimonio, pues anteriormente se había casado con Rafael Banquells y con Gustavo Alatriste, con ambos tuvo hijas, Sylvia Pasquel de su primer matrimonio, y Viridiana Alatriste, fallecida años después en un accidente automovilístico.

La pareja se casó en 1967, y en el programa de variedades que conducían, dieron a conocer el nacimiento de su primera hija, la pequeña Alejandra Guzmán en 1968, y dos años después su hijo Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal ha manifestado en entrevistas que Enrique Guzmán no le llamaba la atención en un principio, pues le llevaba al cantante 10 años de diferencia, pero ésta cayó en sus encantos, debido a que Enrique era muy romántico.

La actriz señaló que la diferencia de edades fue una de las razones por las que hubo problemas entre los dos, pues existieron celos de parte de él, que fueron descomponiendo la relación.

“Ya no pudimos salir adelante… pero él era muy muy fuerte, era muy fuerte en todos sentidos, desgraciadamente yo no podía, a veces me daba miedo”, reveló la actriz en una entrevista hace un par de años con Gustavo Adolfo Infante.

Reconoció que sufrió de violencia doméstica, motivo por el cual se divorció del cantante en el año de 1976, con solo nueve años de matrimonio, pues no aguantó los abusos de los que fue parte.

Aunque a doña Silvia Pinal no le gusta hablar sobre el tema, en su tiemplo significó un fuerte escándalo, por ser una de las parejas que el público más disfrutó ver juntos en la pantalla de televisión, además de ser el padre de dos de sus hijos.

Por su parte, Enrique Guzmán trato de salvar el matrimonio, pero finalmente las cosas se fueron complicando cada vez más hasta que finalmente culminó. El cantante se volvió a casar, esta vez con Rosalba Wélter Portes Gil, nieta del ex presidente Emilio Portes Gil con quien sigue casado.

Mientras que Silvia Pinal, contrajo matrimonio por cuarta ocasión, con el entonces ex gobernador de Tlaxcala Tulio Hernández Gómez, en 1982, pero se volvió a divorciar en 1995.