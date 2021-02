Silvia Pinal y su lujosa casa llena de grandes recuerdos

La matriarca de la Dinastía Pinal, doña Silvia abrió la puerta de su casa para que su público la conociera, una lujosa mansión en El Pedregal llena de buenos recuerdos y muchas anécdotas que ha vivido la actriz del cine de oro mexicano.

Hace 2 años en el programa matutino ‘Hoy’, la actriz Silvia Pinal dejó entrar las cámaras de televisión para dar un recorrido por su casa, en una colonia exclusiva de la Ciudad de México, en donde actualmente por las condiciones de la pandemia por Covid 19, doña Silvia ha estado resguardada.

Su casa ha sido visitada por muchas celebridades como Pedro Infante quien le cantaba en la sala de su casa en presencia de la abuela de la ‘Diva de México’, y reveló que el actor sinaloense se hacía sus tacos porque era muy tragón.

Del mismo modo, en la entrada de su casa, le cantaba su ex esposo y padre de sus dos hijos Enrique Guzmán, pero indicó que vivían en otra sección de la casa, aunque mencionó en tono de broma que ya después no le cantó.

Otra celebridad que habitó su casa fue ‘El Divo de Juárez’ Juan Gabriel, sin embargo señaló que todavía el cantante no tenía ese nombre artístico y solo era un muchachito y amigo de una de sus hijas, y era en la cocina en donde se echaba sus taquitos.

En la residencia de Silvia Pinal se encuentra uno de sus mayores tesoros, en la sala principal está colgada la pintura que le hizo el muralista Diego Rivera, en el que posó por horas para él y aunque temió que le cobrara caro, al final fue un obsequió que hasta la fecha agradece.

“Cómo me cansaba yo, eso pienso, porque eran las horas y las horas enteras así, y no me movía o movía el pie para acá, y decía: ‘maestro ya me cansé’, ‘a ver, a ver, descanse’ y descansaba yo, pero era cansadísimo, pero le aguanté, el tiempo que quise le aguanté”, comentó la actriz.

También habló de su madre, María Luisa Hidalgo, conmoviéndose al recordarla pues le tenía mucho cariño, y dijo que fue la persona que más creyó en su carrera artística y que llegaría muy lejos.

La casa de Silvia Pinal ubicada en Jardines de El Pedregal, tiene alberca, grandes ventanales, áreas verdes y sobre todo guarda muchos recuerdos y anécdotas especiales, además de recibir a sus hijos y nietos para convivir todos en familia.

Sobre la herencia de sus bienes, en particular el que tiene que ver con la casa al sur de la Ciudad de México, se dice que se la cederá a su hijo Luis Enrique Guzmán. Además posee una residencia en Acapulco y es dueña de un teatro que lleva su nombre, además muchos otros bienes y cuentas bancarias, que según ya están repartidas entre sus hijos, sobrinos y nietos.