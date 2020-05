Silvia Pinal y el mensaje a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

Tras el pleito que han llevado por meses Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, fruto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma, la primera actriz Silvia Pinal, dio su opinión respecto al escándalo en el que han estado envueltas madre e hija, por lo que aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su nieta Frida Sofía.

Silvia Pinal aseguró que ha tratado de mantenerse al margen ante está difícil situación pero las declaraciones de Frida han sido muy fuertes por lo que rompió el silencio y le mandó decir a su nieta que 'madre y padre sólo hay uno'.

La actriz lamentó la situación de Frida y deseo que ojalá su nieta no se fuera a meter en un problema.

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, declaró la primera actriz al programa Hoy. Silvia Pinal sigue recuperándose de la cirugía a la que fue sometida tras caerse en su casa

La pelea entre madre e hija, Alejandra Guzmán y Frida Sofía se dio después de que la joven manifestara que su mamá se estaba metiendo con su novio, pues ya había superado la falta que está le hizo durante su infancia.

"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, pero eso ya lo aprendí a apelar al igual que acepto el hecho de que ella no va nunca a cambiar", señaló Frida Sofía.

Frida Sofía escribió en su momento la supuesta traición de su madre y de su novio.

La supuesta traición de Alejandra Guzmán y su exnovio Christian Estrada, obligó a Frida a abortar un bebé que estaba esperando.