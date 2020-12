Silvia Pinal y Pedro Infante se enamoraron en una noche de copas

No cabe duda que una de las mujeres más cautivadores de la época dorada del cine mexicano fue la actriz Silvia Pinal, de la que se dice, flechó al inmortal Pedro Infante con su súbita belleza y al que terminó enamorando en una noche de copas.

Corría el año 1956, en México se habían iniciado las campañas de vacunación antipolio, se había inaugurado la torre Latinoamericana en la Ciudad de México, y también se había estrenado la película ‘El Inocente’, protagonizados por Silvia Pinal y Pedro Infante, un filme cómico, dirigido por Rogelio A. González.

En el rodaje de ‘El Inocente’ en el año 1955, se dice que entre la música y el baile, así como las curvas y la sonrisa de ‘Mané’ interpretada por Silvia Pinal, terminaron por conquistar los ojos de ‘Cruci’, el mecánico que Pedro Infante estelarizó en dicha película.

La pareja de ‘Mané’ y ‘Cruci’ se meten en serios problemas por un malentendido luego de una borrachera, causándole problemas a la familia del personaje de Silvia Pinal, antes de que estos se enamoraran y terminaran casándose.

Silvia Pinal tiene muchos recuerdos sobre el actor nacido en Sinaloa, de hecho en su libro biográfico ‘Ésta soy yo’, guarda grandes momentos con Pedro Infante, al que describió como un hombre divino pero bromista, del que confiesa nunca hubo un romance, sino una amistad profunda y respeto por ser su compañero de trabajo.

“Era muy simpático, bromista y comelón...era divino. No fue mi novio, fuimos conocidos y luego amigos; lo traté bastante porque hicimos algunas películas juntos. Era educado, muy lindo y, sobre todo, era un actor sensacional, pero novios nunca, yo estaba interesada en otra persona”, reveló

Incluso, la actriz detalla que el actor la iba a buscar a su casa, y su abuelita lo quería mucho, comían juntos mientras ella se iba de fiesta con su amiga Emilia Azcárraga al famoso restaurante Monte Casino, de la Zona Rosa. Silvia Pinal conserva fotos con Pedro Infante en su habitación, como parte de su amistad.

Pedro Infante y Silvia Pinal actuaron en muchas películas juntos. Foto Instagram Silvia Pinal

“Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él porque no me gustaba ir en moto, y él la adoraba. A veces me esperaba afuera de mi casa, pero yo siempre tenía compromisos, así que nunca estaba. Cuando le hablaba por teléfono a mi abuelita para saber cómo estaba todo en casa, ella me decía: ‘Hija, aquí está el señor Infante, esperándote. ¿Qué le digo?’, ‘¡Pues que se coma unos tacos, porque voy a llegar tardísimo y muy cansada’. Imagínate, mientras tanto yo de fiesta con mi amiga Gloria y su novio Felipe, quien más adelante fue su esposo, y Emilia Azcárraga en el restaurante Monte Casino, de la Zona Rosa”, explicó.

También relata en el libro, que Pedro Infante le jugó una broma para que ella se subiera a su moto para llegar a una filmación, ya que le escondió su carro con tal de que se fuera con él.

“No me quedó más remedio que aceptar irme con él en moto… ¡Horror!, llegué con el cabello alborotado por el aire, ¡como de bruja! Luego me confesó que él había mandado a esconder mi auto y a quitarle las llantas, dejarlo sobre cuatro cajones, para que me fuera en su motocicleta. Te lo juro, fue la primera y última vez. Pedro fue un gran hombre y seguirá siendo siempre una de las grandes figuras que México ha tenido”, aseguró.

Esta historia se puede ver en la bioserie de Silvia Pinal, interpretado por Itatí Cantoral. Además de ‘El Inocene’, Silvia Pinal y Pedro Infante trabajaron juntos en filmes como: "La mujer que yo perdí" (1949), "Ahora soy rico" (1952), "Un rincón cerca del cielo" (1952), "Sí, mi vida" (1953), "México de mis amores" (1979) y "Por ellas, aunque mal paguen".