Silvia Pinal será abuelita de Caperucita en su regreso al teatro

Tras cumplir 91 años, Silvia Pinal prepara su regreso al teatro con la obra infantil “Caperucita Roja, El musical”, donde interpretará a la abuelita de Caperucita, según confirmó el productor Iván Cochegrus.

La puesta en escena, en la que será una abuelita muy moderna, busca reconocer la gran trayectoria de Silvia Pinal en el cine, teatro y la televisión, pues es una de las últimas divas del cine mexicano y esta obra servirá para mantenerla vigente ante su público.

"Esto surgió de una manera muy especial. Tengo 30 años de conocerla y cuando estuvo internada en el hospital fui a visitarla. Estuvimos hablado de teatro, de lo que se está presentando y, de pronto, la señora me dijo: 'quiero regresar al teatro'”, comentó Iván Cochegrus.

"Me sacudí por la forma en la que me lo dijo, de tanto cariño que le tiene al escenario y cuando salió del hospital, al siguiente día fui a su casa y le llevé el libreto de Caperucita Roja. Me dijo: 'lo voy a leer'”, agregó el creativo.

El realizador señaló que la salud de la Pinal, quien festejó su cumpleaños el pasado fin de semana, es óptima para trabajar en el musical que se planea estrenar en febrero del 2022, ya que aceptó la propuesta.

El productor comentó que la diva del cine mexicano estaba encantada porque por primera vez hará teatro infantil en 72 años de carrera. "Queremos hacer un musical tipo Broadway en México, donde se han hecho muchos musicales, pero no Caperucita Roja", contó el productor.

Tan emocionada está Silvia Pinal con los preparativos de la puesta que seguido manda mensajes al productor para ver detalles de la obra. "Ella quiere ser una abuelita moderna, la señora va a bailar y cantar", indicó.

Pese a la operación de cadera que tuvo en el 2020, indicó, su recuperación va muy bien. “El año pasado tuvo una operación de cadera, después de esto sigue con sus terapias, ya camina, da sus pasos, la ven en su silla (de ruedas) porque no ha terminado sus terapias, pero sigue".

Aseguró que el médico que la intervino fue el mismo que operó a su hija Alejandra Guzmán. "Ella pidió este regreso. En estos momentos sigue demostrándonos que es un roble", indicó el productor Iván Cochegrus.

