Silvia Pinal recibe homenaje en México por más de 70 años de carrera artística

El pasado lunes, la primera actriz Silvia Pinal fue homenajeada por su exitosa carrera artística con más de 70 años de experiencia y estuvo rodeada de una lluvia de estrellas, quienes tuvieron una anécdota qué contar de la 'Última Diva' del Cine de Oro Mexicano.

Fue el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, el fastuoso recinto que abrió sus puertas para recibir a Doña Silvia Pinal, su familia y por supuesto, a decenas de invitados de la farándula mexicana, luego de preocupar al público y medios de comunicación por su delicado estado de salud.

Al homenaje en vida que le hicieron a Silvia Pinal -quien ha tenido la oportunidad de compartir créditos con innumerables actores en radio (desde la XEW), cine, teatro, televisión y los melodramas desde 1949 cuando sólo tenía 14 años de edad-, se unieron las mujeres de su familia a quienes ha forjado con su ejemplo como madre y la artista que es.

Unas merecidas palabras

Y luego de aplaudirle volteando hacia el palco donde se encontraba la 'última diva de México', Silvia Pinal fue llevada al escenario, donde se encontraban sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, su nieta Stephanie Salas y sus nietas Michelle Salas y Giordana Guzmán.

Pero la 'Reina de Corazones' tomó el micrófono, y frente al público, ofreció unas merecidas palabras: "Te vienen a homenajear hoy, te están echando muchas porras en Bellas Artes", le explicó su segunda hija, y agregó:

"Quiero agradecer hoy madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como la que te conozco... Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo".

Así mismo, la madre de Frida Sofia, quien brilló por su ausencia en dicho homenaje, siguió echando flores a su madre en frente de todos los presentes: "Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu risa, y darnos una sonrisa siempre, todos los días tan bella... ¡Felicidades, madre! ¡Eres grande, eres única!".

Los invitados

Actores como Sergio Corona, Isaura Espinoza, Laura Zapata, Maripaz Banquels, Lucía Méndez y por supuesto, su gran amigo, el periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo' Origel, la primera actriz Norma Lazareno, así como Itatí Cantoral, quien además de admirar a Silvia Pinal, conoció muy de cerca su carrera tras interpretarla en su bioserie "Silvia Pinal, Frente a ti" (2019).

Otras estrellas invitadas fueron Leticia Calderón, Yadhira Carrilo, Humberto Zurita, Yolanda Andrade, el productor Nicandro Díaz, Dulce, Carla Estrada, Susana Zabaleta, María Rojo, entre otros, también asistieron a celebrar la vida de Silvia Pinal.

El vídeo fue compartido por el Canal de YouTube de "Hoy", el matutino de Televisa que se transmite por el Canal de las Estrellas.

