Silvia Pinal pierde exclusividad en Televisa; no piensa dejar que la traten como "limosnera"

La primera actriz y una de las femeninas más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano, Silvia Pinal se encuentra muy triste ante los rumores de que Televisa le quitó su exclusividad, pues tiene dos meses que no recibe el dinero de su exclusividad.

Silvia Pinal entregó gran parte de su vida a Televisa, por lo que la noticia la ha dejado muy consternada, sin embargo, descartó interponer una demanda contra de la empresa en la que laboró por décadas. La primera actriz reveló al programa Sale el Sol cómo se enteró que le iban a quitar la exclusividad. "Mi hijo se enteró por alguien que me iban a quitar la exlusividad. Mi sentir, muy triste, cómo quieres que me sienta”, señaló a Sale el Sol.

Durante la entrevista, Pinal lamentó que le quiten la exclusividad, pues durante muchos años ha luchado y logrado muchas cosas “pero tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”.

La primera actriz también recordó cómo fue que ella llegó a Televisa, empresa a la que le entregó los mejores años de su vida y que aún no tenía ese nombre si no que era conocida como XEQ. Pinal aseguró que no está en sus planes llevar este problema a los juzgados, pues la empresa ha sido su segunda casa y que Dios los bendiga.

“Es mi compañía, imagínate si me voy salir, tampoco voy a estarme peleando con la gente, Dios dirá, y pues que nos ayude para seguir viviendo y seguir sacando las cosas bien y sigamos triunfando con la compañía. Seguimos creciendo, teniendo amistad, apoyo y pues ni modo, las cosas cambian y tenemos que aguantarnos”, dijo.

Pese a que Silvia Pinal aseguró que no llevará este tema a la vía legal, su hijo, Luis Enrique contó durante una entrevista al programa Ventaneando que no cree la necesidad de llegar a un proceso legal. “Está muy consternada. Mi mamá fue uno de los pilares que hizo esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en esos foros, yo crecí en esos foros, ha sido su casa.No sé si es algo de los nuevos administradores. Mi mamá dio toda su vida por la empresa como para que tenga que estar litigando, buscando ayuda legal”, dijo a Ventaneando.

Luis Enrique también contó que hace unos días habló con un alto directivo de Televisa, sin embargo, esté no le aclaró bien la situación, ya que solo le dijo que revisaría el tema. Recordemos que Emilio “El Tigre” Azcárraga ordenó que actores como Silvia Pinal o Manuel “El Loco” Valdés tuvieran una exclusividad vitalicia.

Hasta el momento, Ignacio López Tarso, es una de las figuras de Televisa que cuenta con este contrato: "Mi exclusividad es vitalicia y hasta este momento no ha pasado nada", señaló el actor durante una entrevista en el 2017.

