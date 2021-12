Silvia Pinal deja el hospital y sigue tratamiento contra Covid-19 en casa

Después de permanecer desde el 23 de diciembre hospitalizada por el contagio del Covid-19, la primera actriz Silvia Pinal, icono del cine y el teatro en México, dejó este miércoles el hospital en el que se encontraba internada por Covid-19 y seguirá el tratamiento en casa tras mejorar su salud, confirmó la hija de la artista Sylvia Pasquel.

"Se decidió que en lugar de pasarla a otro cuarto de terapia normal mejor llevarla a su casa con todos los cuidados para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital", señaló Pasquel a conocido diario mexicano.

La actriz de noventa años, estaba completamente vacunada pero le faltaba su dosis de refuerzo, de acuerdo con sus familiares. Desde un principio, los cercanos a la actriz, que inmortalizó el cineasta español Luis Buñuel en la película "Viridiana" (1961), aclararon a la prensa que el estado de salud de Pinal era estable.

"Mi mamá está súper bien, va a estar súper bien cuidada, claro que nadie se puede acercar, como si estuviera en terapia intensiva, exactamente igual, pero en su casa", agregó Pasquel.

Pinal llegó a su casa, en el sur de Ciudad de México, en la tarde de este miércoles tras abandonar el hospital privado en donde ya había sido trasladada del área Covid al de la unidad de cuidados intensivos.

La artista es considerada una de las grandes del ciclo dorado del cine nacional, al igual que otros símbolos de la época como Dolores del Río (1904-1983) y María Félix (1914-2002).

La madre de Alejandra Guzmán 'la Reina de Corazones', se convirtió en una figura cercana para toda una nueva generación de mexicanos cuando produjo y presentó la serie de antología "Mujer, casos de la vida real" (1986-2007) en la televisión abierta.

México registró en las últimas horas 167 muertes por Covid-19 que elevan a 298.944 los decesos totales, además de 4.426 nuevos contagios para un total de más de 3,95 millones de casos.

Con estas cifras, el país se mantiene como el cuarto con más muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. EFE

Con información de SILVIA PINAL / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Sylvia Pasquel

