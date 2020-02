Silvia Pinal acepta que se hizo una cirugía pero hace mucho tiempo

La primera actriz Silvia Pinal se volvió tendencia luego de que supuestamenete se diera a conocer que se había realizado una cirugía estética en la cara. Ante está noticia el programa Ventaneando entrevistó a la primera actriz para que aclarara la publicación de una revista en la que indicaba que se había inyectado polímero en el rostro al igual que Alejandra Guzmán.

Durante la entrevista en dicho programa Silvia Pinal desmintió la publicación y negó rotundamente haberse hecho alguna cirugía estética para verse mejor e incluso reveló que tiene ni tiempo para ponerse tratamientos o mascarillas.

Lee también: Falla en WhatsApp Web permite a hackers acceder a tus archivos

Sin embargo, Pinal aseguró que no habría ningún problema en admitir si la información fuera cierta.La primera actriz indicó que solo una vez ha acudido a los cirujanos y fue hace mucho tiempo.

“Mi cara siempre está bien. Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo porque para una película necesitaban una caracterización buena, entonces me mandaron a que me hiciera yo la operación y salí muy bonita, muy chiquita y muy jovencita, pero de eso a acá han pasado fácil 20 años”, reveló Pinal.

Pese a los rumores, la primera actriz dejó en claro que no le duele la cara como se rumora ni que se hizo recientemente una cirugía, y que no es muy dada a hacerse tratamientos para verse mejor, pero como toda mujer siempre quiere lucir bella.

“Pues ni tratamientos de belleza , yo no tengo tiempo, soy una mujer trabajadora. Como ustedes, yo trabajo, y además me da mucho gusto sentirme bien, porque si me siento muy bien, pero no es a fuerza de hacerme operaciones”, indicó.