Silvia Pinal: Pasquel mostró foto inédita de Viridiana Alatriste

Pese a ser una de las familias más reconocidas del medio del espectáculo, la dinastía Pinal también han pasado dos trágicos sucesos que han marcado sus días. La muerte de Viridiana Alatriste, la segunda hija de Silvia Pinal y la hija de Sylvia Pasquel. Fue hace 38 años que el mundo del espectáculo se conmocionó con la irremediable pérdida de la actriz Viridiana Alatriste, pues su carrera comenzaba a despegar cuando murió de una forma trágica en un accidente automovilístico.

Recientemente la actriz Sylvia Pasquel recordó a su hermana Viridiana. Pasquel compartió una inédita fotografía en la que aparece su hermana Viri junto a Silvia Pinal, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. La fotografía fue tomada poco antes del trágico accidente de Viridiana .

“Los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de mi familia. No saben lo feliz que me pone ver esta fotografía y recordar esas cenas llenas de risas, amor y diversión. ¡Siempre están conmigo, los amo con todo el corazón!”, escribió la primera actriz junto a la imagen que rápidamente alcanzó miles de Likes y un sinfín de comentarios.

“Hermosa foto con toda la familia”, “¡Familia de talento! Las admiro”, “Hermosa familia, todas bellísimas”, “Qué hermosa foto @sylviapasqueloficial gracias por mostrarnos una parte tan personal de ustedes”, “¡Viridiana tan hermosa! Qué bonita foto, saludos y bendiciones, estos son los recuerdos que perdurarán en nuestras memorias y en el corazón, qué padrísima foto, qué bellos recuerdos, que sin duda todos disfrutamos al verlos en la serie y en estas fotos, ¡que vivan los Pinal!”, “Que hermosa familia, Dios los bendiga @sylviapasqueloficial todas las noches oro por usted y su familia”, “Qué hermosa foto, gracias por compartirla. Un día estarán todos juntos para no separarse jamás”, fueron algunos de los comentarios en la publciación.

La muerte de Viridiana Alatriste dejó un gran vacío en la familia Pinal, principalmente en Silvia Pinal quien en reiteradas ocasiones ha dicho, que pese a que ya han pasado muchos años aún tiene muy presente el día que le avisaron que había muerto su hija. “La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual”, declaró Silvia Pinal.

Por su parte, Sylvia Pasquel, que es la hija mayor de Silvia Pinal recuerda perfectamente ese trágico día que marcó la vida de su familia. “Hubo una parte como premonitoria, unos días antes yo estaba con mucha ansiedad de verla, ella iba a terminar una obra de teatro que se llamaba Tartufo. Un fotógrafo español que se llamaba Julio Vizuete estaba aquí en México, entonces yo le dije ‘¿sabes qué? me quiero apurar con las fotos porque quiero ir a ver a Viri que termina hoy en el teatro’”, recordó.

Durante una entrevista con el conductor Jorge ‘El burro’ Van Rankin para el programa Hoy, la primera actriz señaló que lamenta mucho no haber ido a ver a su hermana a su función final. “A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, contesto y era una amiga y me dice, ‘fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá’. ‘¿Está muerta Viri?’ y me dice ‘sí’. Tenía yo un cochecito pequeño, me iba yo matando, llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver”, recordó.

