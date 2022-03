'Sigo siendo virgen'; novia de Alfredo Adame busca llegar así al altar

Luego de que hace unas semanas, Alfredo Adame revelara que manetenía una relación sentimental con la modelo e infuencer Magaly Chávez, el polémico actoer y conductor de televisión ya planea llegar al altar con su amada, sin embargo, ella le pidió ir más despacio, pues es virgen.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría de Tv Azteca que Alfredo Adame se mostró muy entusiasmado con su nueva relación y con la idea de que pronto llegará al altar con su pareja. El polémico conductor aseguró que hasta ya le mandó un catálogo de anillos para que ella elija a su gusto.

“Ya le mandé el catálogo para que escoja, anillos muy bonitos, muy muy bonitos, yo le dije, ‘te mando el anillo, tu escógelo y te lo voy a dar y el día que tú me digas ‘va’, va”, señaló Alfredo Adame al matutino de Tv Azteca. Por otro lado, el famoso destacó que su pareja es una mujer de familia por lo que todo parece indicar que es la indicada para tener hijos con él.

“Quiero llegar al altar, tener uno o dos hijos y todo, hacerlo todo tradicional porque Magaly es una mujer de familia, ustedes la ven con la imagen de vampiresa y no, es una niña fresa, es una niña de familia”, indicó el ex conductor de Hoy. El actor finalizó tla entrevista asegurando que ya está listo para casarse por cuarta vez y que será como la primera vez por la iglesia, pues su primer matrimonio por la iglesia ya fue anulado.

“Si quiere de blanco, va, estoy dispuesto a llegar a la iglesia, la amo”, expresó el famoso de 63 años frente a las cámaras de Venga la Alegría. Sin embargo, Magaly también fue cuestionada sobre los planes que tiene Alfredo Adame con ella, a lo que respondió que le pidió que fueran paso a paso, pues aún no han tenido relaciones, pues aseguró ser todavía virgen.

“Me dijo, ‘escoge’ y yo ‘espérate, vámonos poco a poco’, todavía no ha habido ni…y no, todavía no, todavía sigo siendo virgen, sin cuchiplancheo todavía”, expresó la influencer, quien saltó a la fama tras su participación en el programa Enamorándonos de Tv Azteca.

Como era de esperarse las declaraciones de la novia de Alfredo Adame causaron toda una controversia en las redes sociales, pues mientras se mostraron incrédulos ante las declaraciones de la influencer, otros tacharon de rídiculo al famosa. "Cuánto irá a tardar en empezar a despotricar sobre ella.... Hagamos las apuestas, no creo que tarde más de un mes a partir de este comentario, es decir el 16 de abril, inicia su show misogeno", "Ay! Magaly espero no te arrepientas!", fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

¡Alfredo Adame ya está planeando entregarle el anillo de compromiso a su nueva novia Magaly Chávez! ����❤️�� #MiércolesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/H5AqcfSiMm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 16, 2022

