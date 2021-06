Sí, soy fea: Geraldine Bazán contesta a quienes criticaron su físico

Luego de su participación en el programa de YouTube "Pinky Promise", que conduce la integrante de JNS Karla Díaz, Geraldine Bazán fue el centro de críticas por su físico, pues algunos internautas notaron que su rostro se veía un tanto distinto e incluso la compararon con la cantante y actriz de televisión Ninel Conde.

Sin embargo, Geraldine Bazán no es de las que se quedan calladas y ahora les contestó de manera tajante a quienes la criticaron por su apariencia y dejó claro que está muy cómoda con su cuerpo y cara y todo lo que se diga de ella en este sentido se le resbala.

“Sí, yo soy fea”, fue la contundente respuesta que envió la ex de Gabriel Soto a sus haters, mientras se pintaba los labios de rojo pasión y lanzaba una mirada a la cámara, donde lucía su belleza a flor de piel.

A Geraldine Bazán le llegaron a los oídos los comentarios donde hacían referencia a que se había hecho algo en el rostro y se veía rara durante su intervención en Pinky Promise, programa al que acudió para hablar de diversos temas, pero terminó mandándole una indirecta a su ex y a su prometida, Irina Baeva.

Tras levantar ámpula con sus declaraciones, la actriz de “Como en el cine”, pasó a ser blanco de señalamientos pues hay quienes aseguraban que su cara se veía hinchada, como ocurrió con Ninel Conde, y ello se debía a algún tratamiento para combatir las arrugas, no obstante, a los 38 años, Geraldine Bazán parece no necesitarlo y así lo confirmó con una serie de postales que compartió en Instagram, donde aceptaba su “fealdad”.

“#yosoyfea y muuuy afortunada!! Si así me va de “fea”, me vale como me iría de “bonita” pfff La suerte de la “fea”… jajaja #suertudota y #bendecida (sic)”, escribió la histrionisa mexicana mientras se pintaba los labios, lucía el cabello recogido y estaba muy bien maquillada, explotando su belleza.

Con collares dorados y una camiseta blanca, Geraldine Bazán dejó claro que de fea no tiene nada y ello también lo confirmaron sus seguidores en la red social de la camarita, quienes se manifestaron en la publicación con cientos de comentarios.

“Por eso eres más que hermosa”, “¿Quién se atrevió a decir eso? Pura envidia”, “¡¡ERES PRECIOSA!! Amoooooo sobre todas las cosas ser de tu equipo!! Nadie tiene el porte que tienes ni la percha!!!! (sic)”, “Eres hermosa no solamente por fuera!! Tienes un corazón tan sincero y bonito que te caracteriza tanto (sic)”, “¡La belleza!”, “Amé el comentario”, “Debería de dolerte la cara de lo HERMOSA que eres, y no solo por fuera”, postearon sus fans.

Desde que se dio su ruptura con Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha estado en el ojo público tras conocerse que su relación presuntamente terminó por una tercera. Sin embargo, la actriz parece haberle dado vuelta a la página y ya tiene un nuevo amor con un empresario queretano.