“Si me acuesto con 10 o ninguno, qué importa”: Chiquis Rivera a Lorenzo Méndez

Ya no hay vuelta atrás, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han dejado claro que su amor quedó en el pasado y allá se quedará, pues la parejaestá distanciada cada vez más, gracias a los diversos rumores que circulan y que los involucran a ambos. Ante la polémica de que la hija de Jenni Rivera le fue infiel al cantante con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien era amigo de ex vocalista de La Original Banda el Limón, Chiquis Rivera le mandó una indirecta a Lorenzo Méndez.

Lorenzo Méndez aprovechó que salieron a la luz una serie de imágenes en la que se le ve a Chiquis Rivera muy juntito a su fotógrafo y amigo, Emilio Sánchez, para manifestar su sentir en medio del proceso de divorcio. Méndez fue muy directo y escribió a través de su Twitter.

“Con este van 3 ‘compas’ que se meten con mis exes. Moraleja de la historia...”, por lo que la también cantante no se quedó callada y a través de Instagram la famosa respondió a la indirecta de su ex. “Si me acuesto con 10 o ninguno, qué importa”, expresó la empresaria estadounidense.

Fue el pasado mes de septiembre del 2020 cuando Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez anunciaron su separación, sin dar muchos detalles, la pareja dijo que su matrimonio había llegado a su fin, motivo por el que se han visto envueltos en diversas polémicas.

Fue un hermano de Chiquis Rivera quien aseguró que hubo violencia por parte del cantante, otros rumores apuntan que la hija de Jenni Rivera le fue infiel al ex vocalista de La Original Banda el Limón. Mientras que en los primeros meses, Méndez confesó que estaba muy triste por su separación, la empresaria señaló a People en Español que estaba muy tranquila.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, señaló Rivera.

En otra ocasión, el cantante del regional mexicano fue abordado por la prensa y en donde se mostró más tranquilo pero al mismo tiempo cansado de los cuestionamientos de los medios. “Ya fue, ya pasó. No soy el primero ni el último. Lo que pasó, pasó”, dijo el artista.