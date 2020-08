Sherlyn supuestamente habla pestes de Andrea Legarreta

Sherlyn de nueva cuenta vuelve a robar reflectores, y no por presumir y compartir imágenes de su hermoso bebé, si no por que Jorge Clarividente, hombre que hace unos meses la acusó de hacer brujería a Irina Baeva junto a Geraldine Bazán , nuevamente volvió a explotar en contra de la actriz.

Pues ahora, el famoso brujo aseguró durante una entrevista a la revista TV Notas que la actriz no soporta a una de las conductoras de Hoy. Sherlyn supuestamente detesta a Andrea Legarreta por lo que le habría mandado hacer brujería, según declaró Clarividente.

Lee también: Ellos son actores de 'Rebelde' que ya fallecieron

La supuesta amistad de Jorge y Sherlyn abría terminado hace un par de meses cuando supuestamente la actriz lo habría mandado golpear. “Sí, vine en cuanto pude a la CDMX para poner la denuncia contra Sherlyn, para estar protegidos mi familia y yo de sus amenazas; me da temor que mis hijos se queden sin su padre”, declaró.

Cuando el brujo fue cuestionado sobre si estaba seguro de que Sherlyn lo mandó golpear respondió: “Sí, porque la conozco bien, fue mi íntima amiga y sé de lo que es capaz; además, los tipos que me golpearon, me dijeron que no revelara quién es el padre del hijo de Sherlyn, pero es más que obvio. Aparte, Sherlyn es mala persona y a quien le estorba, lo quita de su camino”.

Jorge señaló que hace unos meses, la actriz le marcó para pedirle que le hiciera un trabajo para Andrea Legarreta. “Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma, en el programa Hoy; estaba emp$%&#$, me dijo: ‘Mira, como dijo Alfredo Adame: ‘Ésta es ¡una perra!’’ Tengo los audios, ahora sí les paso los audios, porque los otros jamás los pasé yo, pero los pueden escuchar de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella; pero la verdad no es la dulce perita que todos creen”.

Claravidente reveló que su ex amiga se expresó así de Andrea por los comentarios que había hecho: “Por los comentarios de Legarreta, y me pidió un trabajito que provocara que corrieran a Andrea de Hoy para que ella se quedara en su lugar”.

El brujo señaló que él comenzó a reirse cuando escuchó a Sherlyn. “Primero me reí y luego me negué, le dije que no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos; así que no hice nada en contra de Andrea, ella es dulce, transmite energía y paz, es una ternura. Además, uno no puede andar por el mundo buscando el mal de la demás gente”, señaló durante la entrevista a TV Notas.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.