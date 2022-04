Sherlyn quiere ser mamá de nuevo; ya tiene fecha de próximo embarazo

Luego del éxito que ha tenido como parte del elenco del reality show "Tu Cara Me Suena" (2022), la actriz Sherlyn González, ya está planeando uno de sus más grandes e importantes proyectos a nivel personal, como es convertirse en mamá por segunda vez y ¡ya tiene fecha de su próximo embarazo!

Fue en una reciente entrevista con la agencia Mezcalent, que la también cantante dijo que le encantaría volverse a convertir en madre, pues asume que la maternidad es lo suyo: "Ser mamá creo que es totalmente lo mío, y me encantaría que André pudiera tener un hermano o una hermana para crecer con él".

Pues la actriz de 36 años tiene tres hermanos que le dieron sus padres, y ése, dijo que ha sido el más grande regalo por parte de sus progenitores, por lo que no descarta la posibilidad de darle un o una hermanit@ a André, su hijo de dos años: "O sea, mi hermana es el mejor regalo que me hicieron mis papás en la vida, entonces sí creo que hace toda la diferencia el crecer acompañado".

Con respecto al método de su siguiente embarazo, Sherlyn dijo que su segundo hijo será procreado de la misma manera que André, por tratamiento de inseminación artificial y dijo que ya hasta tiene fecha tentativa para hacerlo:

Por otro lado, la actriz de "Amores Verdaderos", (2012-2013), no descarta la posibilidad de encontrar a una pareja, un buen hombre que la quiera y respete, aunque también dijo que por ahora se encuentra dedicada en cuerpo y alma a ella y a u pequeño hijo André.

"Estoy viviendo una etapa muy linda de mi vida en la que estoy muy enamorada de mí, dedicándome mucho tiempo a mí, entonces sé que cuando aparezca una pareja, pues va a llegar de la misma calidad en la que yo estoy ahorita".

"Un hombre que sea completo, al que yo pueda admirar, un hombre al que respete, con el que me divierta, porque eso es todo lo que yo traigo ahorita para entregar y quiero lo mismo", reveló ante cámaras y micrófonos.

Entre tanto, compaginando su vida personal con su experiencia laboral, justamente en la nueva temporada del show de tv "Tu Cara Me Suena", la también cantante que se ha metido en la piel de exitosos cantantes latinos como los colombianos Karol G y Camilo, destacó que esta nueva experiencia le ha devuelto la pasión por su profesión, además de que ha encontrado entre sus compañeros del programa, a un grupo de nuevos tíos para su hijo André,

"Ha sido un proyecto que me vino a reforzar mi pasión por mi trabajo, como que estaba un poco en la parte monótona, de '¡Bueno, una novela más!'; y éste vino como a, como un baño de agua fresca, entonces lo voy a agradecer y lo voy a tener siempre en mi corazón porque ha sido un proyecto muy significativo para mí".

Además, Sherlyn reveló que tiene muy buena relación con todos sus compañeros, pero en estas semanas ha sentido más cercanía con Helen Ochoa, Yahir y Christian Daniel: "Son buenos, son buenos seres humanos y yo, eso no tengo cómo agradecerlo, cuando alguien se porta bien con los que amas, pues los amas más todavía", dijo.

Entre tanto, la actriz y cantante aprovechó que se ha ventilado que quiere volver a convertirse en madre y utilizó sus historias de Instagram para confirmar lo dicho.

