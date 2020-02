Shannen Doherty, actriz de Beberly Hills 90210, revela que tiene cáncer en fase 4

La actriz Shannen Doherty enfrenta una importante batalla de salud, pues fue diagnosticada desde el año 2015 con cáncer de seno, el cual, se ha progagado sorprendentemente al grado de que ahora se encuentra en etapa 4.

“Se hará público en cuestión de días o una semana que estoy en etapa 4”, dijo Doherty, de 48 años. “Entonces mi cáncer volvió y por eso estoy aquí”.

La protagonista de “Beverly Hills 90210” anunció en 2017 que se encontraba en un momento difícil por tener cáncer de seno que ya le había sido diagnosticado inicialmente en 2015.

Doherty, había estado luchando durante más de un año, silenciosamente contra el cáncer de nuevo, incluso mientras continuaba trabajando, en lo que sería el reinicio de “Beverly Hills”, “BH90210”.

Ella estaba lidiando con las devastadoras noticias mientras lamentaba la pérdida de su gran compañero de “90210” Luke Perry en 2019.

“Fue muy extraño para mí ser diagnosticada y luego que alguien que aparentemente estaba sano se muriera primero”, expresó la actriz.

“Fue realmente impactante y lo menos que pude hacer para honrarlo fue hacer ese programa. Todavía no he hecho lo suficiente en mi opinión”.

Agregó: “Es difícil porque pensé que cuando finalmente saliera, habría trabajado y trabajado 16 horas al día y la gente podría ver eso y decir: ‘Oh, Dios mío, ella puede trabajar y otras personas en etapa 4 pueden trabajar. Nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico. Todavía tenemos que seguir viviendo”.

Ante la nula asimilación de su enfermedad, la actriz, comentó:

“No creo que lo haya procesado”, dijo. “Es una píldora amarga para tragar de muchas maneras. Definitivamente tengo días en los que digo ‘¿Por qué a mí?’ Y luego digo: “Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más a mi lado merece esto?”

Continuó: "Ninguno de nosotros lo hace. Diría que mi primera reacción es siempre la preocupación acerca de cómo le voy a decir a mi mamá, a mi esposo”. Ella está casada con el fotógrafo Kurt Iswarienko desde 2011.

Doherty confesó que decidió compartir su diagnóstico de acuerdo a las presentaciones judiciales que se publicarán esta semana debido a una batalla legal que tiene con una compañía de seguros y que incluyen su estado de salud actual.

“Prefiero que la gente lo escuche de mí”, dijo.

En su cuenta oficial de Instagram, Shannen Doherty, publicó una imagen en la que aparece sentada sobre la cama de un laboratorio donde se aplica las radiaciones para combatir su enfermedad. La acompañó del siguiente mensaje:

Ct scan to do mapping for radiation plan. This scared me so much. Not sure why. Was supposed to get it with contrast but the minute they started looking at which vein to use I started crying. Full panic attack. Sometimes, you just get sick of being poked. And that's ok. I cried. I felt sorry for myself for a minute.

Then stopped and reminded myself of how lucky I am. Thank God my new radiation oncologist decided to try without contrast so I would calm down. So.... one panic attack down and mapping done!! Now to actually start radiation... #cancerslayer #warrior #fightlikeagirl #blessed

Traducción al Español: Tomografía computarizada para mapear el plan de radiación. Esto me asustó mucho. No estoy segura de por qué. Se suponía que debía contrastarlo, pero en el momento en que comenzaron a mirar qué vena usar, comencé a llorar. Ataque de pánico completo. A veces, simplemente te cansas de ser molestado. Y eso esta bien. Lloré, sentí pena por mí misma por un minuto.

Luego me detuve y me recordé lo afortunada que soy. Gracias a Dios, mi nuevo oncólogo radioterapeuta decidió probar sin contraste para que me calmara. Entonces ... ¡un ataque de pánico y mapeo hecho! Ahora para comenzar realmente la radiación ... #cancerslayer #warrior #fightlikeagirl #blessed