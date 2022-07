Shakira y la foto con Tommy Mottola, el esposo de Thalía, que le dio la vuelta al mundo

Ambos son importantes figuras de la música en América y el mundo, y su trabajo los ha hecho coincidir en más de una ocasión y hasta han compartido el momento. Pues así fue la vez que la cantante Shakira le dio a vuelta al mundo, tras posar a un lado de Tommy Mottola, el esposo de su colega mexicana, la cantante Thalía.

La foto fue compartida hace menos de un año pero deja ver que su amistad ya existía de tiempo a atrás entre Tommy Mottola y Shakira, por lo que a estas alturas, ya le ha dado la vuelta al mundo la instantánea a través de diversos medios y de redes sociales.

Pues no hay vez que Shakira no llame la atención de los curiosos a nivel mundial, ya sea por su música o cuestiones más personales como la actual convalecencia de su padre William Mebarak o la separación de su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, tras la infidelidad de éste con una fémina veinte años menor que la cantante.

Y no es la primera vez que se le relaciona con el empresario Tommy Mottola, ya que, tras seguirla éste en su cuenta de Instagram, hace tiempo reaccionó a la publicación en la que la intérprete de "Te Felicito" (2022), hacía ejercicio y aunque la intervención del marido de Thalía no fue propiamente por verla ejercitarse en leggings y de espaldas, causó gran revuelo.

Pero fue en octubre 29 de 2021 que Tommy Mottola compartió un momento muy especial al lado de la colombiana y otra personalidad, con las que posó en una fiesta de disfraces por el festejo anual de Halloween, y al pie de su cuenta de Twitter, se lee:

"Happy Halloween one of our great Halloween parties @shakira (middle Eastern princess) TM as LAPD cop JOE PESCI as a GoodFella #happyhalloween #parties #nyc https://instagr.am/p/CVoZGxusCXC/" (Feliz Halloween, una de nuestras grandes fiestas de Halloween‼️ @shakira (princesa del Medio Oriente) Tommy Mottola como policía de LAPD, JOE PESCI como GoodFella #felizhalloween #fiestas #nyc https://instagr.am/p/CVoZGxusCXC/".

Y ante la instantánea, los seguidores del empresario musical o pudieron callar y mientras algunos pidieron más fotos de la ocasión, otros le pedían que se alejara de ella, y hasta lo llamaron "monstruo".

A Shakira se le ve luciendo una cabella larga, ondulada y castaña con una tiara en la cabeza y un outfit color amarillo, mientras que Tommy Mottola lució todo de negro y una chamarra con un logo dorado que parece ser de policía.

